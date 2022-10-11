曾讓權健老董入獄 丁香醫生涉美資 旗下團隊被遣散

丁香醫生微博帳號。(微博截圖)

常多次揭發醫療黑幕的中國自媒體「丁香醫生」，旗下報導團隊「偶爾治癒」遭解散；據透露，因「丁香醫生」的投資 方包括美國著名的大學基金會和國際投資機構，才遭到封號。

自由亞洲電台報導，「丁香醫生」自媒體矩陣已被封禁一個月。其旗下的深度報導團隊「偶爾治癒」傳出已經解散。剛離職「丁香醫生」的媒體人高李文證實該消息。他指出，以前在「丁香園」旗下的深度報導公號「偶爾治癒」寫出系列具有廣泛影響報導的調查記者，都已經離開該團隊。

據報導，「丁香醫生」受到打壓，與其投資方主要來源於美國著名的大學基金會和國際投資機構有關。該報導的主要作者之一指出，這次「偶爾治癒」團隊被解散已非一日之寒。此次被解散的團隊，早已經不是以前寫出系列深度調查、以南方系為主的深度報導團隊。這名作者說，「丁香醫生」以醫療平台的面孔出現，該領域處於輿論管控的盲區，管控部門當初未及反應，因此報導團隊在幾年前還能發表有影響力的報導。但隨著官方管控的介入，已不存在探討空間。

資深前線醫生、疫情 吹哨人艾芬認為，「丁香醫生」批評中醫和以抗疫為名力推的蓮花清瘟，觸動利益集團，相信他們是因此而遭到各種壓力。

迄今為止，究竟哪個部門實際負責對「丁香醫生」自媒體的整肅依然不明。「丁香醫生」是在中國醫療和媒體圈有著較大影響的專業團隊。在「偶爾治癒」的系列報導中，不乏引起廣泛關注的深度調查。其中，發表於2018年12月的「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」，並最終導致在天津呼風喚雨的直銷集團權健董事長束昱輝跌落神壇，並最終入獄。