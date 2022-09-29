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二樓封死老人難逃生…天然氣洩漏 長春餐廳大火17死

中國新聞組／北京29日電
長春市一個小餐館大火，竟造成17死3傷重大慘案。（取材自中華網）
長春市一個小餐館大火，竟造成17死3傷重大慘案。（取材自中華網）

吉林長春市一餐廳28日中午發生火警，至今釀成17死3傷，餐廳的負責人已被當局扣查。初步認定，事故為瓶裝液化天然氣罐洩漏，引發爆炸燃燒所致。當地消息指出，是一群跳廣場舞的老人在包廂房慶生，可能歲數大逃生不及導致。

據京報網，長春市消防救援支隊指揮中心12時40接獲報案指，位於高新區宜居路宏宇小油餅百姓餐廳起火。消防人員立即趕往現場撲救。截至下午3時，現場搜救結束，事故造成17人死亡、3人受傷，企業法人已被控制。

目前，傷者已送醫院救治，遇難者善後工作已同步開展，經事故調查組現場勘驗和公安部門調查，初步認定事故為石油氣罐洩漏，引發燃燒爆炸所致。

據網易新聞報導稱，這樣一個路邊餐館，在白天營業期間發生火災竟造成這麼多人傷亡，最合理的解釋就是至少發生過一次爆炸或爆燃。據報導，當地消息指出，是一群跳廣場舞的老人們給秧歌隊裡的一個老人過生日，在包廂房裡，可能歲數大才會逃生不及。

據大河報報導，事發後，一名目擊者小林表示，下午1時左右，她和朋友正好路過此處。「太嚇人了，沒想到傷亡這麼慘重，這個餐廳二樓是封死的」，回憶起自己看到的起火場景，小林仍心有餘悸說道。

小林說，起火店鋪從外面看起來像個平房，但去過該餐廳吃飯的朋友告訴她餐廳內部其實有兩層，二樓被牌匾完全擋住了，是被封死的狀態，裡面的人根本出不來。

根據網友提供的現場視頻顯示，起火店鋪被濃煙包裹，出入口處火勢猛烈。

28日晚，應急管理部發布通報稱，將科學安全處置，盡快查明原因，深刻吸取教訓，舉一反三消除隱患，嚴防類似事故再次發生。同時已派出工作組趕赴現場指導處置。

長春市一餐廳中午發生火警，至今釀成17死3傷，餐廳的負責人已被當局扣查。（取材自...
長春市一餐廳中午發生火警，至今釀成17死3傷，餐廳的負責人已被當局扣查。（取材自濟南日報）

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