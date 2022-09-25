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女兒江歌遭刺被熱播劇改編 江母：難受 心疼有溫度的法官

中國新聞組／北京25日電
江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自極目新聞）
江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自極目新聞）

隨著中國熱播劇「底線」上映，網友們發現，該劇其中一個單元劇改編自「江歌案」。江歌媽媽江秋蓮24日表示，自己看了該劇的前面幾集，心裡難受。同時，她也更加心疼有溫度的法官。

極目新聞報導，據悉，「底線」是由劉國彤執導，靳東、成毅、蔡文靜領銜主演的當代法治案情劇。該劇於19日播出，講述了新時代法治人在司法道路上不斷開拓，詮釋人民法官使命擔當的故事。

江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自微博）
江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自微博）

隨著該劇的播出，其中一個改編自「江歌案」的單元劇在網上引發熱議，迅速登頂熱搜第一。

據報導，江秋蓮23日兩次轉發「底線」相關微博。第一次她在轉發中配有哭泣的表情，第二次則感謝了其代理律師。

江秋蓮24日表示，自己目前已經看了該劇的前面幾集，暫未看到改編自江歌案的部分，但網上的討論她已經注意到。

「看著這個劇心裡難受。」江秋蓮表示，此劇讓她更能理解做法官的不易，也更加心疼那些有溫度的法官。

江秋蓮表示，自己最近在進行取證工作，並調理身體，等待法院二審宣判。

今年2月16日，江秋蓮起訴劉暖曦(原名劉鑫)侵犯江歌生命權糾紛案二審，在青島市中級人民法院開庭審理，未當庭宣判。

據維基百科資料顯示，江歌案是一起於2016年11月3日凌晨發生於日本東京都中野區的凶殺案。當日，就讀於法政大學的中國籍女研究生江歌被同爲中國國籍的男子陳世峰在寓所門前用刀刺死，同在案發現場的還有陳世峰的同學兼前女友、因與陳世峰分手後離開陳的住處搬到江歌住處成為江歌室友的劉鑫。案發數日後，劉鑫對媒體稱不知兇手為何人，江歌的母親江秋蓮則在微博上披露了兇手陳世峰與劉鑫的關係，導致事件吸引了中國民眾的強烈關注。

江歌於1992年出生2015年到日本東京就讀語言學校，隔年考入日本法政大學攻讀碩...
江歌於1992年出生2015年到日本東京就讀語言學校，隔年考入日本法政大學攻讀碩士，在日遭刺殺。 (取材自微博)

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