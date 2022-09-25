女兒江歌遭刺被熱播劇改編 江母：難受 心疼有溫度的法官

江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自極目新聞）

隨著中國熱播劇「底線」上映，網友們發現，該劇其中一個單元劇改編自「江歌案」。江歌媽媽江秋蓮24日表示，自己看了該劇的前面幾集，心裡難受。同時，她也更加心疼有溫度的法官。

極目新聞報導，據悉，「底線」是由劉國彤執導，靳東、成毅、蔡文靜領銜主演的當代法治案情劇。該劇於19日播出，講述了新時代法治人在司法道路上不斷開拓，詮釋人民法官使命擔當的故事。

江歌媽媽江秋蓮兩次轉發「底線」相關微博。（取材自微博）

隨著該劇的播出，其中一個改編自「江歌案」的單元劇在網上引發熱議，迅速登頂熱搜第一。

據報導，江秋蓮23日兩次轉發「底線」相關微博 。第一次她在轉發中配有哭泣的表情，第二次則感謝了其代理律師。

江秋蓮24日表示，自己目前已經看了該劇的前面幾集，暫未看到改編自江歌案的部分，但網上的討論她已經注意到。

「看著這個劇心裡難受。」江秋蓮表示，此劇讓她更能理解做法官的不易，也更加心疼那些有溫度的法官。

江秋蓮表示，自己最近在進行取證工作，並調理身體，等待法院二審宣判。

今年2月16日，江秋蓮起訴劉暖曦(原名劉鑫)侵犯江歌生命權糾紛案二審，在青島市中級人民法院開庭審理，未當庭宣判。