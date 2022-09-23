中國公安部前副部長孫力軍被判死緩 受賄6.46億

公安部前副部長孫力軍。(取材自微博)

中國長春市中級法院23日一審宣判公安 部前副部長孫力軍受賄、操縱證券 市場、非法持有槍枝一案，他以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。

孫力軍被控受賄人民幣6.46億餘元(9123萬美元)。法院表示，根據孫力軍犯罪的事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

長春中院認為，孫力軍的行為已構成受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支 罪。孫力軍受賄數額特別巨大，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理，干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；孫力軍操縱證券市場，情節特別嚴重；非法持有槍械，情節嚴重，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。

法院同時指，鑑於孫力軍到案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，能夠認罪悔罪，且積極配合追贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。