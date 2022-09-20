求復婚遭拒 廣東男將2子女扔江 準備扔第3個時被攔截

父親與四個孩子。(視頻截圖)

都說「虎毒不食子」，但廣東廉江一男子疑因情感糾紛，竟然將兩個親生子女扔進江中。就在他準備扔下第三個孩子時，路過民眾攔截他並報警。兩個被投入江中的孩子則因為搶救無效，已經死亡。網友痛批男子「不配為人父、不配為人」。

來源：YouTube

網易號「紫葳姑娘」報導，事件發生在9月18日11時左右，廣東廉江有民眾路過合江橋時，看到身穿黑色短袖的男子，在將自己的孩子扔進江中，該男子身旁，還有小孩在哭泣，見到這畫面，民眾立馬上前將男子按倒在地。

將孩子丟下河的男子，被制止之後坐在路邊大哭。(視頻截圖)

網上視頻顯示，江面離橋大約四、五米高，眾人報警後，警察 和水上救援隊都來到了現場，可是，江面上根本沒有兩個小孩的聲音，也沒有呼救聲。

丟孩子的男子被控制後，癱坐在地面嚎啕大哭。經過一番打撈，兩個孩子終於找到了，可是已經失去了生命體徵。

據了解，4個孩子年紀最大的是11歲的女孩，最小的一個男孩，今年僅六歲。監控畫面曝出男子在「動手」之前，還帶孩子去買雪糕、飲料。網上也出現殯儀館出具的死亡證明。

男子為何殘害自己的孩子呢？網友猜測原因眾多，有人傳是妻子出軌，男子為了報復妻子，也有人說男子與妻子鬧離婚，失去理智拿孩子作威脅。

據知情人透露，兩人結婚後，生了兩個孩子，後來，鬧離婚的時候，女子又懷孕了生了雙胞胎。兩人在三年前正式離婚，當日男子找妻子索要孩子的撫養費並提出復婚要求，但前妻拒絕，並告知已有男友即將領證。因此讓男子失去理智，而做出可怕的行為。