前中國鐵路總經理盛光祖「靠鐵路吃鐵路」 開除黨籍

中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖被通報起訴。圖為出事前他在公開場合受訪。（取材自中國網）

本報系聯合報報導，20大之前再打虎，中紀委19日通報，前中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法，決定給予盛光祖開除黨籍處分。此外，青海省委前常委，省人大常委會前黨組書記、副主任李杰翔嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。兩人所涉嫌犯罪問題亦移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

盛光祖在今年3月25日落馬，據當時新華社報導，中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，配合中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。盛光祖也曾擔任正部級的海關總署署長，網傳他是清末洋務運動大臣盛宣懷的曾孫，但未獲證實。

中紀委、國家監委19日通報審查調查情況，稱盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱中迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響牟取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織等。

通報稱，經中央紀委常委會會議研究並報中央批准，決定給予盛光祖開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

另據觀察者網報導，對於副部級幹部李杰翔的調查通報顯示，李杰翔喪失理想信念，為謀求職務晉升結交政治掮客，利用國有礦產資源搞政治交易，對抗組織審查搞政治偽裝，求神拜佛搞迷信活動；道德敗壞；毫無紀法底線，既想當官又想發財，大搞權錢交易等。中紀委決定給予李杰翔雙開處分。