一個多月追查 燒烤保育白鯊 女網紅、捕獲漁民、轉賣者全被逮捕

網紅「提子」視頻展示購來的大白鯊。（取材自東山融媒）

今年7月有7百多萬粉絲的網紅女主播直播吃保育類動物大白鯊案，經公安 一個多月追查，女主播、捕獲沙魚的漁民、轉賣者統統被捕。

福建東山融媒報導，今年7月中旬，一段由四川南充一名叫「提子」的網紅博主所拍攝的水煮沙魚和燒烤沙魚視頻，在網路上引發關注。該網傳視頻顯示，「提子」在某海鮮超市門口，將一包裹拆開，裏面裝著一條體型碩大的沙魚，引來不少人圍觀。視頻稱「大白鯊」長約2米，在城裡擺拍後，這條沙魚又被運到「提子」鄉下二舅舅家裏分割。

「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。有科普博主反映，視頻中的鯊魚是國際瀕危野生動物「噬人鯊」，是國家二級保護動物。

四川警方經查，該「沙魚」從福建東山縣購買得來。在接到四川警方移送的案件後，東山縣公安局組成專案組偵破此案。2022年9月5日，經東山縣公安局偵查後，該案移送東山縣人民檢察院提請逮捕。經該院審查查明，2022年4月10日，東山縣籍犯罪嫌疑人顏某某（男，漁民），在拖網作業時，捕獲到一條重約75公斤的大沙魚，並將其冷凍在船內凍庫裡。這條大白鯊最終被沈某某以7700元人民幣轉賣到四川南充一位叫金某某（女，即網紅提子）手中。

2022年7月12日，金某某在抖音 平台發布了鯊魚的相關視頻，引起了當地警方重視，但該大白鯊已成了某些人口中的美食 ，僅剩殘餘骨頭。經中國水產科學研究院南海水產研究所對送檢的鯊魚殘體組織樣本DNA條碼鑒定，此組織樣本屬於軟骨魚綱鼠鯊目鼠鯊科的種類噬人魚，為國家二級保護動物。

東山縣人民檢察院對該案審查後認為，沈某某、顏某某已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，決定以涉嫌「危害珍貴、瀕危野生動物罪」對其批准逮捕。

按中國「刑法」，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。