保時捷碰撞起火 夫妻被門卡住燒死 留下9歲女、千萬家產

網傳視頻顯示，保時捷被燒得只剩框架。（視頻截圖）

江蘇蘇州近日發生一輛保時捷電動車 碰撞護欄引發大火，導致車門無法打開，車內一對夫妻不幸遇難，留下千萬家產和9歲女兒。警方表示事故原因還在調查中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一對夫妻5日開著保時捷taycan出門，在行駛過程中，與道路中間的護欄發生碰撞，隨後車輛燃起大火。據現場的目擊者描述，當時火勢很大，曾有人衝上去想救出車裡的人，但車門打不開。車主逃不出來，「太慘了，夫妻倆都被燒死了。」路人眼睜睜看著車主葬身火海，真讓人痛心。

據了解，從網友分享的視頻畫面可以看出，當時深更半夜，涉事車輛燃起熊熊烈火，事故地點有不少市民趕緊上前營救，卻發現車門無法打開，想要強行救援，無奈起火速度太快，被火勢逼退，最後不得不放棄。後來，警方、消防等部門趕到現場，待大火被撲滅後，車輛被燒得只剩個框架，一旁的綠化帶地上，還散落著疑似車輛撞擊掉落下的車身零部件碎片。

一自稱認識車主的網友說，「他是我客戶的朋友，才三十多歲，留下一個女兒9歲。人走了，留下幾千萬家產。」

這次事故發生的地點，位於蘇州市吳中區的一家商城附近。負責調查事故的是蘇州市公安 局交巡警支隊吳中大隊說，的確是有這起事故，事情挺嚴重的，時間大約是凌晨。目前大隊和支隊正請專家介入調查。