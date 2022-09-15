我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

普亭：俄羅斯奉行一中原則 譴責美在台灣的挑釁行動

父母隔離？女童遭村官性侵一身血 官方闢謠：未進方艙

中國新聞組／北京15日電
圖為江西南昌市方艙醫院。 （中新社）
圖為江西南昌市方艙醫院。 （中新社）

江西一名12歲女童傳出在父母隔離期間、鄰居也都處在「靜默管控」中，沒人能輕易出門時，遭到村支部書記性侵「女孩回家後一身血」；事件由自媒體揭露後引發關注，官方隨即闢謠，指女童父母從未進過方艙。

來源：YouTube

根據網傳的資訊，事件發生在江西省鷹潭市貴溪市天祿鎮，一名村支部書記趁女孩父母在方艙隔離期間，性侵一名12歲女童。事件先由自媒體「陸火Media」揭露：「昨晚女孩父母忽然就特別暴躁，要衝出方艙，被公安攔住了」、「女孩回家後一身血，家人詢問出來的，後報案處理」。

報導指，多位村民指出，女孩的父母常年在外工作，女孩平時和爺爺、奶奶生活在一起。一名曾在流橋村擔任村幹部的人士指出，涉嫌強姦的嫌疑人劉某為52歲的劉亮宗，目前擔任流橋村支部書記、村委會主任。

財新網報導，這則通報未提及受害女孩年齡、事發地點，以及嫌疑犯的具體身分等資訊

貴溪市公安局在通報指出，9月10日，貴溪市天祿鎮發生一起強姦案。公安機關迅速將劉姓犯嫌抓獲，已依法對其刑事拘留。

警方也闢謠受害人父母從未進過方艙，但卻帶出更多值得關注的問題。媒體署名評論指出：如果案發時受害者的父母不在方艙，那他們在哪裡？如果他們不在孩子身邊，是什麼原因導致的？孩子身邊有沒有其他監護人？當地有關部門又有沒有做出妥善的安排？

網友們的這些問題指向的都是同一件事，那就是受害未成年人是否處於「無人監護」的狀態。對此，當地也應一查到底。

有意見領袖直指，官方的所謂「闢謠」實屬「避重就輕」，原因是「沒住方艙」不等於「沒有被隔離」。

公安 性侵

上一則

港媒：王岐山將赴倫敦出席英女王國葬

下一則

復星集團否認「監管部門要求摸底」將控告報導媒體

延伸閱讀

我的夢想

我的夢想
洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄

洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄
刺死性侵自己的男人 少女被判緩刑5年、賠家屬15萬美元

刺死性侵自己的男人 少女被判緩刑5年、賠家屬15萬美元
非裔男露下體伸魔爪 亞裔女險遭性侵

非裔男露下體伸魔爪 亞裔女險遭性侵

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55

超人氣

更多 >
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子

澳洲男拋出驗DNA震撼彈 自稱英王查理私生子