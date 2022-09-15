父母隔離？女童遭村官性侵一身血 官方闢謠：未進方艙

圖為江西南昌市方艙醫院。 （中新社）

江西一名12歲女童傳出在父母隔離期間、鄰居也都處在「靜默管控」中，沒人能輕易出門時，遭到村支部書記性侵 「女孩回家後一身血」；事件由自媒體揭露後引發關注，官方隨即闢謠，指女童父母從未進過方艙。

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根據網傳的資訊，事件發生在江西省鷹潭市貴溪市天祿鎮，一名村支部書記趁女孩父母在方艙隔離期間，性侵一名12歲女童。事件先由自媒體「陸火Media」揭露：「昨晚女孩父母忽然就特別暴躁，要衝出方艙，被公安 攔住了」、「女孩回家後一身血，家人詢問出來的，後報案處理」。

報導指，多位村民指出，女孩的父母常年在外工作，女孩平時和爺爺、奶奶生活在一起。一名曾在流橋村擔任村幹部的人士指出，涉嫌強姦的嫌疑人劉某為52歲的劉亮宗，目前擔任流橋村支部書記、村委會主任。

財新網報導，這則通報未提及受害女孩年齡、事發地點，以及嫌疑犯的具體身分等資訊

貴溪市公安局在通報指出，9月10日，貴溪市天祿鎮發生一起強姦案。公安機關迅速將劉姓犯嫌抓獲，已依法對其刑事拘留。

警方也闢謠受害人父母從未進過方艙，但卻帶出更多值得關注的問題。媒體署名評論指出：如果案發時受害者的父母不在方艙，那他們在哪裡？如果他們不在孩子身邊，是什麼原因導致的？孩子身邊有沒有其他監護人？當地有關部門又有沒有做出妥善的安排？

網友們的這些問題指向的都是同一件事，那就是受害未成年人是否處於「無人監護」的狀態。對此，當地也應一查到底。

有意見領袖直指，官方的所謂「闢謠」實屬「避重就輕」，原因是「沒住方艙」不等於「沒有被隔離」。