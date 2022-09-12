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李易峰涉嫖娼被抓 網諷：該稅的稅 不該睡的別睡

中國新聞組／北京12日電
李易峰涉多次嫖娼被行政拘留。（圖：PRADA提供）
李易峰涉多次嫖娼被行政拘留。（圖：PRADA提供）

中國演員李易峰因涉多次嫖娼被行拘，官媒及黨媒昨天分別發表措辭強烈的評論，批評他涉嫖娼卻仍出面嚴正澄清的行為「無比可笑」，「犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒」，並指法律面前無「頂流」，以身試法，必然「涼涼」。網民則嘲諷，明星塌房有兩個致命傷，一個「稅」，一個「睡」，呼籲明星們「該稅的稅，不該睡的別睡」。

官媒中國新聞網昨天發表評論指出，平安北京的通報，讓李易峰和團隊之前的闢謠顯得無比可笑。不超越道德底線、不觸碰法律紅線，是做人的基本準則。作為一個公眾人物，李易峰更應知曉其中的道理。但違法後，李易峰非但沒有認真反思過錯，反而希望「大事化小，小事化了」，通過種種行為抹去違法痕跡。犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒。

李易峰曾在聲明上問過這樣一個問題：「一個公開透明的法制時代誰有本事逃脫違法的後果？」評論說，現在就告訴李易峰答案：「是的，沒有。」

黨媒北京日報評論稱，德不配位，必有災殃。李易峰作為新生代演員，戲演得不少，獎拿得不少，近些年來更靠「正派陽光」的人設吸粉無數；可就是這樣一個「頂流」，卻絲毫不愛惜羽毛，不懂潔身自好，視法律如無物，置公德於不顧，實在令人大跌眼鏡。

評論又稱，從藝有門檻，做星先做人。可近些年來，這星那星曝出的醜聞不少，作姦犯科的也大有人在，嫖娼、吸毒、逃稅……某些人一有點小名，就開始飄了，以為出點什麼事發個聲明也就過去了。李易峰此前的「闢謠」還振振有詞，可如今「實錘」面前。再次提醒「李易峰們」，以身試法，必然「涼涼」。

微博留言區則有大批網民猛酸李易峰涉嫖娼。中央社報導，微博認證擁有427萬名粉絲的部落客「矢外戈」發文稱，「明星塌房的兩個主要原因：一個睡，一個稅。綜上：該稅的稅，不該睡的別睡」。不少網友按讚認可。許多網民也留言：「他昨天怎麼敢發聲明的」，「李易峰啊你可真行，凡凡甘拜下風」，「好丟臉」。

也有網民說，短短三年時間，已經有好幾位明星消失在螢光幕前，包括女星范冰冰、趙薇、鄭爽，男星吳亦凡、李易峰、張哲瀚，鋼琴家李雲迪等人。

李易峰 北京 微博

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