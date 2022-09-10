湖南婦拎2大袋零食搭公交拒付貨物票 慘遭男乘客踹下車

婦女帶泡泡桿乘公交被踹下車。（視頻截圖）

湖南益陽一名婦人日前因提著兩大袋零食搭公交車，司機見狀認為她需要補「貨物票」才能搭乘，然而婦人認為零食並未超重，拒絕掏錢補票，雙方僵持不下；不料車上另一名光頭男乘客突然暴怒，將婦人的零食丟出車外，還狠踹婦人下車，引發各界爭議。

來源：YouTube

極目新聞報導，事發在湖南益陽市，一名67歲婦人手拿兩大袋膨化零食上車，影片可見婦人的零食幾乎占據公交車走道；隨後就到公交車前面刷卡，由於零食體積龐大，司機認為她需要買「貨物票」才能搭乘。但婦人自認沒有違反規定，並表示裡面只是零食而非貨物，拒絕掏錢補票或下車，接著就回到座位上；司機一邊開車一邊大聲表達不滿，婦人也與司機爭吵起來。

婦女帶泡泡桿乘公交 （視頻截圖）

期間，一名光頭男不滿兩人爭執導致時間被耽擱，抵達下一站後，光頭男突然暴怒把女子的貨物全扔下車，婦人見狀急忙移動到車門口查看，此時光頭男更一把將她推出車外，最後還狠心踹了兩腳，司機則關上車門繼續行駛。

婦女所帶泡泡桿被丟下公交 （視頻截圖）

影片曝光後引發熱議，有人指責「男乘客太過分」，怒批他毫無尊老憐憫之心；也有網友認為司機不予制止暴力行為，甚至開車揚長而去非常不應該。

對此，益陽市道路運輸服務中心的工作人員表示，的確有攜帶大件貨物上車時，司機要向乘客收取貨票的規定。

據報導，該名動手打人的男乘客因涉嫌尋釁滋事已被抓獲歸案，案件正在進一步辦理中。