上海迪士尼玲娜貝兒穿錯衣服 中秋裝「左衽」被指是喪服

玲娜貝兒玩偶商品圖。（取材自上海迪士尼樂園官方旗艦店）

近日，上海迪士尼樂園 推出的玲娜貝兒中秋限定款毛絨玩具。其官方旗艦店的商品圖顯示，毛絨玩具身著「荷花刺繡服飾」，前襟向左掩，系「左衽」設計，引發爭議，還上微博 熱搜第一。

從消費者收到的實物來看，毛絨玩具款玲娜貝兒穿著的服飾為「左衽」，而同系列的毛絨鑰匙圈款玲娜貝兒，穿著的服飾為「右衽」。

極目新聞報導，依照漢族傳統，死者才用「左衽」，玲娜貝兒穿的是「喪服」；也有人認為，「左衽」的運用場景並沒有這麼狹窄，古代番夷亦是著「左衽」，玲娜貝兒是「洋狐狸」，著「左衽」沒有問題。

據相關論文資料介紹，左衽與右衽是在服飾發展之初, 人們為了方便自己所從事的活動而形成了不同朝向。為了右手方便活動，中原地區以右衽者居多；而游牧民族多左衽，是為了騎射便利。因此古代史籍中的「左衽」，多用來描述少數民族的服飾。

據報導，業內一名漢服愛好者向記者表示，他們穿漢服確實一般是穿「右衽」，這是由漢服的形制決定的。但玲娜貝兒身上的服飾嚴格來說不算漢服，「袖子也不對，充其量就是漢元素」。而官網中對毛絨玩具商品的介紹中，的確未提到玲娜貝兒穿的是漢服，只有「中秋特定」「中國風造型」等介紹字樣。

玲娜貝兒中秋裝著「左衽」喪服因而上了熱搜，有網友指「一個民族的文化被人忘記是很可悲的」，也有人表示「她就是一玩偶，一堆所謂的人類一天到晚正事不干屁事一堆」「沒完沒了，玲娜貝兒是你們的爹，什麼鍋都扣給她。」