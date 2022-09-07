四川地震 雪狼特警徒手攀繩搭生命橋梁

武警四川總隊甘孜支隊救援官兵6日在瀘定縣磨西鎮通過繩索前往河對岸，救助被困群眾。（新華社）

面對5日四川瀘定地震 帶來的巨大自然災害，甘孜州公安 局「雪狼突擊隊」特警隊員面對湍急水流，徒手攀爬繩索到對岸，用身體和繩索搭起轉移災區群眾的「生命橋梁」。而他們僅是瀘定地震發生後，眾多攀山涉水進入災區的救援隊伍一個縮影。在災情發生後第二天，各支救援隊伍持續進入各受災地區，一邊排查次生災害隱患，一邊組織村民外撤。

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大公報報導，四川甘孜特警隊隊員5日到達災區現場後，面對交通斷道，便從附近一條小路迅速下山，在行進至磨西鎮與青崗坪交匯處時，被湍急的溪水阻攔去路。前方傳回的視頻顯示，隊員們先是將繩索固定到對岸，然後一名隊員掛上安全扣，倒懸手腳地攀爬過去，再架上僅腳掌寬的板子，搭建起「生命通道」。該特警隊已先後成功轉移出被困群眾900餘人，而救援行動仍在進行中。

執行這次救援任務的，就是甘孜州公安局「雪狼突擊隊」，從2008年組建成立以來，多次出色完成各種任務。據了解，「飛奪瀘定橋」的救援官兵名叫土登汪秋，他事後表示，這次救援行動不敢告訴父母。「說不害怕是假的，但是當時心裡想的就是趕緊進入災區，救助災民。」

磨子溝村黨支部書記王永康說，地震發生後，通往外界的道路基本全部阻斷，沒有電也沒有通訊信號。王永康帶隊往外探路時，遇到武警、森林消防等救援力量，一下鬆了一口氣。「他們利用樹木搭建橫橋，將受傷人員和被困村民護送過河。」

6日清早，武警四川省總隊機動第二支隊還和成都市眾志非凡救援隊一起，單程徒步超過8公里，前往磨西鎮咱地村營救被困群眾。甘孜州的媒體記者表示，出村的唯一一條8公里多的道路被落石嚴重破壞，救援車輛和機械根本無法進入，村裡有200多人被困。

一名在海螺溝風景區管理局上班的工作人員地震時剛好在咱地村，震後手機 沒信號，他拿着對講機告知隊長村裡的情況。當聽說救援隊已進來後，他和幾個黨員及年輕人分成幾組，一邊觀察山體情況，一邊組織村民往外撤。