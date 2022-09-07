我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

四川地震 雪狼特警徒手攀繩搭生命橋梁

中國新聞組／北京7日電
武警四川總隊甘孜支隊救援官兵6日在瀘定縣磨西鎮通過繩索前往河對岸，救助被困群眾。（新華社）
武警四川總隊甘孜支隊救援官兵6日在瀘定縣磨西鎮通過繩索前往河對岸，救助被困群眾。（新華社）

面對5日四川瀘定地震帶來的巨大自然災害，甘孜州公安局「雪狼突擊隊」特警隊員面對湍急水流，徒手攀爬繩索到對岸，用身體和繩索搭起轉移災區群眾的「生命橋梁」。而他們僅是瀘定地震發生後，眾多攀山涉水進入災區的救援隊伍一個縮影。在災情發生後第二天，各支救援隊伍持續進入各受災地區，一邊排查次生災害隱患，一邊組織村民外撤。

來源：YouTube

大公報報導，四川甘孜特警隊隊員5日到達災區現場後，面對交通斷道，便從附近一條小路迅速下山，在行進至磨西鎮與青崗坪交匯處時，被湍急的溪水阻攔去路。前方傳回的視頻顯示，隊員們先是將繩索固定到對岸，然後一名隊員掛上安全扣，倒懸手腳地攀爬過去，再架上僅腳掌寬的板子，搭建起「生命通道」。該特警隊已先後成功轉移出被困群眾900餘人，而救援行動仍在進行中。

執行這次救援任務的，就是甘孜州公安局「雪狼突擊隊」，從2008年組建成立以來，多次出色完成各種任務。據了解，「飛奪瀘定橋」的救援官兵名叫土登汪秋，他事後表示，這次救援行動不敢告訴父母。「說不害怕是假的，但是當時心裡想的就是趕緊進入災區，救助災民。」

磨子溝村黨支部書記王永康說，地震發生後，通往外界的道路基本全部阻斷，沒有電也沒有通訊信號。王永康帶隊往外探路時，遇到武警、森林消防等救援力量，一下鬆了一口氣。「他們利用樹木搭建橫橋，將受傷人員和被困村民護送過河。」

6日清早，武警四川省總隊機動第二支隊還和成都市眾志非凡救援隊一起，單程徒步超過8公里，前往磨西鎮咱地村營救被困群眾。甘孜州的媒體記者表示，出村的唯一一條8公里多的道路被落石嚴重破壞，救援車輛和機械根本無法進入，村裡有200多人被困。

一名在海螺溝風景區管理局上班的工作人員地震時剛好在咱地村，震後手機沒信號，他拿着對講機告知隊長村裡的情況。當聽說救援隊已進來後，他和幾個黨員及年輕人分成幾組，一邊觀察山體情況，一邊組織村民往外撤。

村民們走出村約2公里後，遇到前來救援的隊伍。約70人的救援隊於是分為多組，一些人護送已經走出來的村民撤離到安全的地方，一些人繼續往前走，接應腿腳不便的村民。當最後一位78歲的老大爺被救援隊員們用簡易擔架抬出來後，大家才舒了口氣。

阿壩州森林消防支隊救援人員轉移受傷村民。（取材自紅星新聞）
阿壩州森林消防支隊救援人員轉移受傷村民。（取材自紅星新聞）

地震 公安 手機

上一則

衛星＋無人機馳援 空拍四川地震災區影像救災

下一則

四川震中村支書帶數十人避險 夜晚殺豬充饑

延伸閱讀

四川震災 台政府表達慰問 願協助人道救援

四川震災 台政府表達慰問 願協助人道救援
四川地震已66人罹難 規模3以上餘震11次 路面像波浪抖動

四川地震已66人罹難 規模3以上餘震11次 路面像波浪抖動
四川強震酒店坍塌 女子躲在辦公桌下幸運獲救

四川強震酒店坍塌 女子躲在辦公桌下幸運獲救
四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

四川強震後 中國國家航天局急調10餘顆衛星馳援災區

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品