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醜聞連爆 中南大學湘雅二院自查糾15醫護違規開罰

中國新聞組／北京6日電
湘雅二醫院多名醫護被處分。（取材自上游新聞）
湘雅二醫院多名醫護被處分。（取材自上游新聞）

中南大學湘雅二醫院醫師劉翔峰遭舉報「醫德敗壞」免職後，相關舉報仍然不斷。在該院持續自查自糾下，2日下發文件，決定對該院譚姓心血管內科醫師、朱姓產科醫師等15名工作人員給予諸如取消該院醫療資質等處分，牽連人數之多，再曝出院外購藥、違規轉診等違紀問題。

上游新聞報導，中南大學湘雅二醫院「關於給予譚某某等行政處分的決定」（以下簡稱「決定」）文件提到，2022年8月25日醫院啟動「改進醫療作風、規範醫療行為」專項行動以來，紮實推進自查自糾，對發現的違規違紀問題一律從嚴、從快查處。

湘雅二醫院的處罰決定。（取材自上游新聞）
湘雅二醫院的處罰決定。（取材自上游新聞）

「決定」稱，心血管內科醫師譚某某在醫院門診過程中，引導患者院外購藥，違規轉診患者、開大處方。根據「醫療機構工作人員廉潔從業九項準則」' 「中南大學湘雅二醫院醫院醫務工作人員行為規範「十二不准」實施細則」，決定給予譚某某警告處分、取消譚某某中南大學湘雅二醫院醫療資質；心血管內科主管醫療副主任劉某某提醒談話，責令檢查。

「決定」提到，產科醫師朱某某多點執業，在醫院門診過程中介紹患者外院就診和檢查。決定取消朱某某中南大學湘雅二醫院醫療資質；婦產科副主任、產科副主任（主持工作）黃某提醒談話，責令檢查。

 報導指出，產科醫師朱某某曾任中南大學湘雅二醫院婦產科主任，畢業於中南大學湘雅醫學院，一直留校在湘雅二醫院婦產科從事臨床、科研和教學工作近50餘年。

此外，「決定」還提到感染科、血液內科、外科樓藥房等多名醫療工作人員存在違規行為，並給予提醒談話、責令檢查等處分。

「有聽說過此事，但這個『決定』沒有公開。」一名湘雅三醫院心血管醫師指出，早年曾與譚某某開過幾次會，「印象是老實、不愛說話。」此次被處分的譚某某、朱某某均是該院主任醫師。

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