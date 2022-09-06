雲南婦醉駕抗拒執法 高二女兒怒斥：不要影響我考大學

女子被查酒駕抗拒執法，女兒現場怒斥母親：「不要影響我考大學」。（視頻截圖）

雲南一名女子酒駕還抗拒執法，結果被上高二的女兒怒斥「你不要影響我以後考大學」，隨後女孩怒斥醉駕母親一事引起網友一片熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，雲南文山交警日前凌晨1時許，在公路上夜查，查獲酒後駕駛摩托車的盤某，其呼氣檢測 值達到156mg/100ml，涉嫌醉駕。整個查處過程中，盤某一直抗拒執法，被帶回警隊後依然拒不配合。

為說服其接受下一步處理，民警聯繫其家屬，正上高二的女兒來到現場，稱自己為了在白天多做題，一直喝功能飲料提神，在初三時一個學期就喝了六箱，每天就睡三、四個小時。

她在現場對媽媽怒吼道： 「你不要影響我以後考大學。」

民警詢問得知，女孩學習刻苦，成績也很好，夢想是考軍校或警校，以後要做一位軍人或人民警察 。

據悉，父母醉駕對孩子的影響，主要是子女成年後不得考取黨、政、軍、國企任意單位。目前案件正在進一步處理中。

對此，網民大都指責母親不該醉駕，不僅可能危害別人的生命安全，還可能賠上女兒的未來，「有個這麼刻苦向上的女兒，是她的福氣，就不要拖女兒後腿了」、「這種媽不配有這種優秀的女兒」、「這種優秀的女兒真的不要被父母耽誤了」、「看來忠孝這個女孩兒在高中已經做出選擇了」。

也有網民認為，這位女兒說話的方式和態度都讓人難以接受，「媽媽固然有錯，但有這樣的女兒真寒心」，「女兒太自私了」、「怒斥醉駕母親應該是為了媽媽的安全，而不是為了自己考大學」、「如果不影響考大學，是不是就隨便母親醉駕啦？」、「又是恐女的一天」。