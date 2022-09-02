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深圳一教育公司拒聘手機倒數第五位是5的人 挨批迷信

中國新聞組／北京2日電
一公司招聘員工時，明確表示不聘用手機號倒數第五位數字是「5」的人引發熱議。（取材自揚子晚報）
一公司招聘員工時，明確表示不聘用手機號倒數第五位數字是「5」的人引發熱議。（取材自揚子晚報）

有些公司在招聘員工時，會提出一些學歷、專業知識等方面的要求，但深圳卻有一家教育公司招聘時，竟要求手機倒數第五位數字不能為「5」，由於過於匪夷所思，讓人直呼奇葩。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據悉，該公司招聘員工時，明確表示不聘用手機號倒數第五位數字是「5」的人，並稱可以在入職後更換手機號，但如果不同意就不會錄用。

對於這一令人費解的要求，該公司員工目前做出了回應，但相當含混不清。員工表示，公司是從事教育相關行業，倒數第五位數字不能為5是老闆的要求，員工這邊也不太清楚原因，可能是有風水或迷信方面的原因。並稱這規定可能與公司在2015年成立有關。

對此，網友吐槽「都21世紀了，居然還有這麼迷信的老闆，為什麼不招個算卦的風水大師在門口看面相招聘呢？」另有網友推測出原因「因為手機號倒數第五位，在易爻是尊位，以前就有九五之尊一說，當中的5就是5爻。」該網友說，5+5是白虎犯主，倒數第五位是5的人，辛苦奔波，是非糾纏，易衝撞上司，和領導不合；或是克上司，誰做他上司會多災多難無運行。如果手機號含的5字多，更是事業阻礙多，健康不適，輕則腸胃、嚴重有癌。

還有媒體指出，手機號碼就是一串數字，裡面既無學歷、性別的含義，更沒有一個人的人品、能力的內容，為什麼會作如此要求？想來想去，要麼是老闆自己有什麼心結，要麼就是藉奇葩招聘吸引眼球，給公司做廣告了。

如果說是為了藉機宣傳炒作，但這種公司「借黑生紅」，故弄玄虛，求職者只怕避之不及。這樣毫無邏輯可言的奇葩招聘，涉嫌歧視，也違反了公序良俗。

手機 教育 歧視

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