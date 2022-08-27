過度防疫？老人沒核酸證 在南昌車站下跪求放行

網傳江西南昌一位老人疑因沒有核酸證明無法進車站，無奈下跪。（視頻截圖）

近日，網傳江西南昌一位老人疑因沒有核酸證明無法進車站無奈下跪一事引發關注，河北涿州有人因未佩戴口罩 ，被防疫 人員毆打；貴溪市鴻塘鎮基塘村也有村民以買菜為由，外出參加岳父葬禮，返回小區時被門崗工作人員攔下報警，遭行政處罰並送至集中隔離點接受隔離觀察，話題登上熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，江西南昌一位老人因沒有手機，沒有核酸檢測證明遭攔下不准進車站，老人情急之下跪地懇求工作人員放他一馬，相關視頻引發廣泛關注。

南昌市西湖區委宣傳部工作人員日昨回應表示，「事發在南昌火車站西廣場，當時老人比較激動，工作人員將老人扶了起來，後來老人已經坐車到了他想要去的目的地。」事件目前正在調查，會有官方發布。

來源：YouTube

河北涿州警方通報，劉姓男子於8月25日晚9時擅自離開居住地給朋友送菸酒食品等物品，全程未佩戴口罩，抵達友人社區時被防疫人員攔下，要求其佩戴口罩並對其勸返，劉男因此與防疫人員發生口角，隨後與孟姓防疫人員發生肢體衝突被毆打。

劉男因拒不執行緊急狀態下命令，被依法處以行政拘留10日並處500元人民幣（約72.76美元）罰款，孟姓防疫人員因毆打他人被處以行政拘留10日並處500元人民幣罰款處罰。

江西四人以買菜為由外出弔唁長輩被行政處罰，並送至集中隔離點接受隔離觀察。（取材自微博）

此外，江西貴溪市余姓男子父子三人以出門買菜為由，和岳父另一外孫饒男去參加岳父葬禮，返回小區時被門崗工作人員攔下報警，被依法行政處罰，並送至集中隔離點接受隔離觀察。

「男子違反防疫規定參加岳父葬禮被罰」的話題隨後登上熱搜，引來眾多網友同情，雖然違反防疫規定理當被「嚴厲查處」，但在中國文化裡，女婿參加岳父葬禮是基本的孝道，想盡辦法克服困難參加岳父葬禮，是值得讚許的。這也是為什麼該男子被當地警方「嚴厲查處」，引來眾多網友同情的原因所在。