悲劇 中國一對新人拍婚紗照 新郎慘遭雷擊不幸身亡

雲南一對新人24日在拍婚紗照時，新郎遭到雷擊不幸身亡。（取材自微博）

中國雲南一對新人在拍婚紗照時，新郎竟遭雷擊身亡。據北京 日報報導，雲南麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會25日上午發布通報稱，24日13時34分，玉龍雪山雲杉坪突發雷擊傷人意外事件。事件發生後，玉龍雪山管委會、市縣相關部門第一時間趕赴現場救治，傷者阮某某經搶救無效死亡。

湖北長江日報報業集團旗下新媒體《九派新聞》引述河南豫龍律師事務所律師付建的看法指出，根據中國民法典規定，行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任。

因此，景區未盡安全保障義務，未在雷擊高發區設置避雷針等防護措施，也未盡提醒義務，應當承擔侵權責任。由於攝影 公司也存在過錯，景區則可以向婚紗攝影公司追償。

在發生這起不幸事故後，中國多地消防部門的微博隨即發布預防雷擊的宣導。包括「室內三不要」：不要使用淋浴沖涼和觸碰金屬管道、不要開窗戶、不要靠近住宅的外牆和電氣設備以及打電話。

以及「室外七不宜」：不宜躲在大樹底下避雨；不宜進入臨時性的棚屋、崗亭等無防雷設施的低矮建築物內；不宜在曠野舉雨傘、鐵鍬、釣魚 竿、高爾夫球棍、旗桿、羽毛球拍等物體；不宜在水面或水陸交界處作業，如釣魚、划船、游泳等；不宜進行戶外球類運動；不宜停留在建築物的樓（屋）面、山頂、山脊上，最好選擇一些低窪地帶蹲下；不宜打手機。