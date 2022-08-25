我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

悲劇 中國一對新人拍婚紗照 新郎慘遭雷擊不幸身亡

記者林則宏／即時報導
雲南一對新人24日在拍婚紗照時，新郎遭到雷擊不幸身亡。（取材自微博）
雲南一對新人24日在拍婚紗照時，新郎遭到雷擊不幸身亡。（取材自微博）

中國雲南一對新人在拍婚紗照時，新郎竟遭雷擊身亡。據北京日報報導，雲南麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會25日上午發布通報稱，24日13時34分，玉龍雪山雲杉坪突發雷擊傷人意外事件。事件發生後，玉龍雪山管委會、市縣相關部門第一時間趕赴現場救治，傷者阮某某經搶救無效死亡。

湖北長江日報報業集團旗下新媒體《九派新聞》引述河南豫龍律師事務所律師付建的看法指出，根據中國民法典規定，行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的，應當承擔侵權責任。

因此，景區未盡安全保障義務，未在雷擊高發區設置避雷針等防護措施，也未盡提醒義務，應當承擔侵權責任。由於攝影公司也存在過錯，景區則可以向婚紗攝影公司追償。

在發生這起不幸事故後，中國多地消防部門的微博隨即發布預防雷擊的宣導。包括「室內三不要」：不要使用淋浴沖涼和觸碰金屬管道、不要開窗戶、不要靠近住宅的外牆和電氣設備以及打電話。

以及「室外七不宜」：不宜躲在大樹底下避雨；不宜進入臨時性的棚屋、崗亭等無防雷設施的低矮建築物內；不宜在曠野舉雨傘、鐵鍬、釣魚竿、高爾夫球棍、旗桿、羽毛球拍等物體；不宜在水面或水陸交界處作業，如釣魚、划船、游泳等；不宜進行戶外球類運動；不宜停留在建築物的樓（屋）面、山頂、山脊上，最好選擇一些低窪地帶蹲下；不宜打手機。

釣魚 攝影 北京

上一則

「我復活了」林瑞陽轉戰大馬…中國百億官司未結

下一則

香港故宮最後10件書畫精品 將展一個月後回京休眠三年

延伸閱讀

雨天拍婚紗照 新郎遭雷擊 搶救無效去世

雨天拍婚紗照 新郎遭雷擊 搶救無效去世
艾成追思音樂會逾500人送行 王瞳白衣淚別

艾成追思音樂會逾500人送行 王瞳白衣淚別
李小龍女兒起訴上海「真功夫快餐」索賠2.1億人民幣

李小龍女兒起訴上海「真功夫快餐」索賠2.1億人民幣
穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆

穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包