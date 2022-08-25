食用自製老罈泡菜 東莞母女吃完嘔吐無力進ICU

母女倆雙雙中毒，跨城接力終得救。(取材自N視頻)

東莞一對母女日前因食用了自製的老罈酸菜後身體不適送醫，沒想到竟在重症監護室躺了20天；經診斷後發現，「罪魁禍首」是被人們廣泛熟知的應用於微整形美容的肉毒桿菌。

南方都市報報導，肉毒桿菌是目前最劇烈的神經毒素，除醫源性中毒，還可能因進食被污染的食物如醃製食品、罐頭而導致中毒，病死率極高；所幸在廣州市第十二人民醫院、廣州市化學中毒救援中心重症醫學 科的全力救治下，母女兩人擺脫生命危險。

準備上大學的小花家中一直有自製老罈酸菜食用的習慣，日前她跟媽媽一起吃了自家醃製的泡菜，沒想到兩人都出現噁心、嘔吐等症狀，後來病情不斷加重，陸續出現了四肢乏力、胸悶氣促、血氧飽和度下降的症狀，進入了當地醫院ICU搶救。

據報導，經當地疾控中心檢驗，她們的嘔吐物及自製泡菜罈中檢出「肉毒桿菌」，而檢出肉毒桿菌的泡菜罈竟然已使用長達六年，家人定期向罈中添加蔬菜 （豆角、葉菜、辣椒、蘿蔔等）、食鹽然後密封浸泡，罈子裡的「酸湯」從不更換，泡發的酸菜直接食用。

母女二人後來轉至廣州市第十二人民醫院救治。醫院啟動綠色通路救治流程，提前從藥庫調配特效解毒藥肉毒抗毒素，在ICU開展治療。小花的母親屬於重度肉毒素中毒，經歷了嚴重感染、膿毒症休克，最終搶救成功，實屬不易。

廣州市第十二人民醫院重症醫學科主任陳運超強調，肉毒桿菌對熱敏感，100℃持續10分鐘即可破壞肉毒素，食用發酵類食品、冷凍食品、罐頭食品，一定要充分加熱。

網友們看了後紛紛留言，「也是狠，六年都不換」「醃製的這種食品本來就很容易滋生菌類的東西」，「聽說四川很多人家是這樣的」。