罕見… 房地產央國企 1天4高管涉嚴重違紀落馬

中國三間房地產 央國企在一天內，有四名高管被指涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，當中包括華潤置地、深圳市人才安居集團及廈門建發集團，媒體形容情況罕見。

第一財經報導，廈門市紀委監委網站23日發布公告，指廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理、建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法，正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

該網站同時公告，廈門建發集團有限公司黨委委員、廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法，正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

根據建發集團官網，建發的前身是1980年成立的廈門建設發展公司，目前年營業收入超過7000億元人民幣（約1020億美元），資產規模超6500億元。

同日深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法，正接受深圳市紀委監委紀律審查和監察調查。

深圳市人才安居集團於2016年6月30日註冊成立，是深圳市國資委下屬獨資公司，主要職能是建設籌集人才住房、安居型商品房和公共租賃住房，是深圳最大公共住房企業。

四川省紀委監委微信 公眾號「廉潔四川」23日發布消息稱，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，四川省綿陽市監委也正對其進行監察調查。

根據華潤官網，華潤置地是華潤（集團）有限公司旗下負責城市建設運營的業務單元，而華潤（集團）有限公司於2003年歸屬國務院 國有資產監督管理委員會直接監管，被列為國有重點骨幹企業。