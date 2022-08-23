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因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

中央社／台北23日電
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

中國前地產大亨任志強因言獲罪被判18年徒刑後，他在獄中的照片首度曝光。畫面中，任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。網友見狀紛紛留言，期望他「早日」平安歸來。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，任志強這張照片約自21日起在推特（Twitter）流傳，22日也回傳到中國境內的部分網路群組。由於中共20大將於10至11月間召開，時值權力更迭，此時任志強這張照片被曝光流傳，引起中國內外部分民眾好奇及揣測。

根據畫面，任志強頭戴防塵帽，身著監獄統一配發的灰色橘領外套，拿著砂紙低頭研磨著木具，照片一角則可看到他身旁坐著其他獄友，氣色雖然尚可，但表情顯得有些凝重。

任志強這張照片曝光後，讓網友十分感嘆。其中，許多網友為他祈福，希望他在獄中平安，早日歸來；但有網友說，在目前的中國，只能祈禱任志強「平安」歸來，要「早日」歸來，是很難的。也有人形容他氣色還行，也沒變瘦，看來獄中過得不差。

另有網友直言，「說國王沒穿衣服的小孩沒事，說一尊（指中共總書記習近平）沒穿衣服的大叔有事，故事和現實的差距還是很大的」。

現年71歲、曾任中國國企華遠地產董事長的任志強，由於父親任泉生曾任中國商業部副部長，擁有「官二代」背景。在擔任董事長期間由於十分敢言，甚至上電視公開批評中國財經政策，成為中國網路名人，有「任大炮」之稱。

但任志強的敢言卻種下他鎯鐺入獄的後果。2016年2月，央視在習近平前往視察時公開亮出「官媒姓黨」的口號以表忠誠，任志強曾公開批評。此後，他被黨籍所在的中共北京市西城區委給予處分和審查，其後傳出在時任中共中紀委書記、多年好友王岐山介入下，處分才未擴大。

2020年2月間，一篇任志強親自署名的文章在中國網路流傳，內容強烈批評中國官方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後未及時告知民眾，同年2月23日習近平卻在出席防疫會議上自稱防疫取得「偉大成績」，不點名地批評習近平貪戀權力，「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，引發軒然大波。

此後，任志強傳出3月中被帶走，同年9月22日被北京市第二中級人民法院以貪腐罪為名重判18年，引起各界議論。為他抱屈的中國民眾認為，任志強自華遠地產退休後，官方早已進行稽查確認無事，卻因為罪當道而被指貪汙，有因言獲罪之嫌。

習近平 中共 北京

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