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買玩具被拒 熊孩死咬母臂不放 路人竟勸「你沒錯」

中國新聞組／北京20日電
小男孩死死咬住媽媽的胳膊不鬆口，因為太過用力母子兩人雙雙摔倒在地，依然緊咬不放。（視頻截圖）
小男孩死死咬住媽媽的胳膊不鬆口，因為太過用力母子兩人雙雙摔倒在地，依然緊咬不放。（視頻截圖）

因為媽媽不給買玩具，江蘇連雲港一名小男孩當街咬住母親胳膊不鬆口，因為太過用力母子兩人摔倒在地，男孩依然緊咬不放。已經是這樣了，媽媽還強忍著疼痛不捨得教訓兒子，一位黑衣大媽路過看不下去，安撫小男孩說「媽媽錯了，不怪寶寶，讓媽媽給你道歉」，男孩才慢慢鬆口。

影音來源：YouTube

網易報導，但小男孩鬆口後卻對媽媽大喊「你過去」，言語中的狠厲讓人心驚。媽媽想把小男孩帶回家去說教，小男孩卻在地上撒潑打滾，繼續去咬媽媽的大腿，就連路旁輔警也上前教育男孩，但小男孩竟稱是媽媽先打了他。後來路過的一個大叔實在看不下去了，一把將男孩拉開，才結束這場鬧劇。

報導指出，網友認為「慈母多敗兒」，並不可憐這位母親，正是因為她的驕縱才換來這樣的對待，一看平時就沒少縱容，所以才一不順心就又哭又鬧，還做出如此有違「孝道」的事情；網友則表示，「母親現在不教訓，將來社會替你教訓」。

更有網友批評勸說的「黑衣大媽」顛倒是非，「什麼叫做『媽媽錯了』，一旦小孩被洗腦『千錯萬錯都是別人的錯』，將來長大恐怕一有不如意，仍會隨便撒野」。

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