明天系掌門人肖建華雙國籍 中外交部：無領事探視權

上海一中法院微博19日發布，明天控股、被告人肖建華犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪，依法進行數罪並罰，並對被告人肖建華決定執行有期徒刑13年。（微博截圖）

中國昨天判處「明天系」掌門人肖建華13年，罰款650萬元（約95萬美元）；明天控股罰款人民幣550.3億元（約 81億美元）。路透說，這一罰金創歷史新高。昨天當被問及肖建華作為加拿大 公民的領事探視權時，中國外交部發言人汪文斌表示，由於中國法律不承認雙重國籍，肖建華無權享有這樣的權利。

路透報導，一位與這位大亨關係密切的消息人士當時告訴路透社，出生於中國的肖建華與中國共產黨 精英有聯繫，他最後一次被人看到是在凌晨時分坐在輪椅上，矇著頭從香港一家豪華酒店帶走。

報導說，在周五的例行吹風會上，當被問及肖建華作為加拿大公民的領事探視權時，中國外交部發言人汪文斌表示，由於中國法律不承認雙重國籍，肖無權享有這樣的權利。

另據法廣引述法新社報導，自肖建華失蹤以來，公布的信息很少，中國當局對此案一直保持沉默。加拿大駐北京 大使館上個月證實，審判已經開始，但沒有說明對屬於加拿大的公民的指控。

沒有外交官被允許參加聽證會。

報導引述媒體消息指，這位前大亨與中國執政的共產黨（CCP）的高級領導人有密切的聯繫。肖建華可能是中國國家主席習近平反腐運動的受害者。

報導說，肖建華出身貧寒，在北京的名牌大學上學後，他開始銷售電腦。他曾經是中國最富有的人之一，這要歸功於他創立的明日系集團。根據胡潤中國富豪排行榜，肖建華的財富在他被捕時的2017年估計約為60億美元。