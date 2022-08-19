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名創優品海內外門店「去日化」 要做真中國品牌

中國新聞組／北京19日電
名創優品因曾自居「日本設計師品牌」，曾引起爭議。18日宣稱，今後「要做堂堂正正的中國品牌」。（取材自微博）
名創優品因曾自居「日本設計師品牌」，曾引起爭議。18日宣稱，今後「要做堂堂正正的中國品牌」。（取材自微博）

中國連鎖零售品牌「名創優品」（Miniso）18日表示，對曾以「日本設計師品牌自居」進行營銷的行為鄭重道歉，且承諾「去日化整改」，要做一個「堂堂正正的中國品牌」。此外，南韓樂天集團18日表示，出售成都樂天百貨，這是樂天在中國最後一家百貨門店，意味著樂天將完全撤出中國市場。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「名創優品」承認「發展初期經歷過錯誤的品牌定位和營銷行為，走過彎路」。2015年底至2018年，名創優品處於全球化發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」。

名創優品表示，公司早在2019年底就開始推動「去日化」工作，陸續完成中國3100餘家門店的改造，並更換為中文Logo，同時對海外1900餘家門店進行去日化整改，「所有整改工作將於2023年3月31日前完成」。

名創優品在港股上市遭遇做空機構做空，再到被爆出海外門店「旗袍娃娃」被譯為「日本藝伎」，隨後遭網友爆料店內不允許播放中文歌，名創優品屢屢被推上風口浪尖。

「名創優品簽約儀式曾掛日本國旗」日前登上熱搜。據媒體報導，名創優品在與希臘、羅馬尼亞、保加利亞等國外合作方簽約時，現場懸掛的為日本國旗，且創始人葉國富等高管均參與合影。

有人質疑名創優品是偽日系、真國產，並不解為何要說「外國話」；也有網友認為該公司是在中國消費者的信任中建立起來，無論生意做到多大，都不能數典忘祖。

此外，南韓樂天集團宣布出售成都樂天百貨，公司表示，正推進出售股權，收購方及細節尚未敲定。

樂天2008年登陸中國，其後在天津、成都、瀋陽等地擴展。然而在2017年，樂天集團與南韓國防部簽署協議，將其所屬土地轉讓，供南韓軍方部署美國的「薩德」導彈系統。

中方當時十分不滿，批評南韓部署「薩德」嚴重損害中國戰略利益，而樂天也成為民眾抵制對象，有民眾在店外示威，要求樂天「滾出中國」。事後樂天在中國經營嚴重受挫，各門店陸續關閉，至今只剩成都門店。

樂天百貨成都店位於環球中心。（取材自大眾點評網）
樂天百貨成都店位於環球中心。（取材自大眾點評網）

日本 南韓 國防部

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