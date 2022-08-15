四川山洪／平台稱「避暑勝地」憾事發生才屏蔽推薦帖

有博主曬出截圖，在小紅書以“彭州耍水”等關鍵詞進行搜索時，可以搜到推薦「龍漕溝」的帖子。(小紅書截圖)

四川省成都市彭州市龍門山鎮後山13日下午下雨，引起龍漕溝區域突發山洪，造成多人死亡。小紅書 上一位經歷這次龍漕溝山洪的用戶說，他之所以來這個地方，是因為最近小紅書、抖音 上瘋狂推薦這個地方，並且打著「周末避暑勝地」的名號。也有博主表示，有人在平台舉報稱，該地遊玩不合適，但平台卻稱暫未發現違規。

觀察者網報導，有博主@妖鹽貨重曬出幾張截圖，在小紅書以「彭州耍水」等關鍵詞進行搜索時，可以搜到推薦「龍漕溝」的帖子。

博主更爆料說，早在7月就有人在抖音平台舉報稱，視頻推薦去該地遊玩很不合適，因為彭州小石河5月份進入汛期，在小石河附近有汛期禁止靠近、禁止下河、禁止游泳 的提示，希望平台下架此類視頻，但有些舉報平台反饋稱暫未發現違規。

在龍漕溝旁邊，就有當地設立的「珍愛生命，請勿下河」的告示牌。

看網上其他用戶曬出的照片，在龍漕溝裡面以及圍牆上，也有禁止下河的警告牌，但很多市民視而不見依然進入了河中玩。

目前，在小紅書平台搜索「彭州耍水」、「龍漕溝」等關鍵詞，搜索結果首頁已經看不到相關的「打卡」、「推薦」等帖子，並且平台方在所搜結果置頂處，註明了「旅遊出行，安全第一」的提醒。

在抖音搜「彭州耍水」搜索結果多為近日的新聞，在搜索結果下，也顯示著平台方的溫馨提示：「臨水遊玩，請注意風險提示，保護好自身安全。」

但在關聯的搜索詞中，還可以看到「露營燒烤」、「野炊」等內容。

另外，看到博主「盧旭寧」曬出一份「高德指南出遊榜」，其中在自駕景點中「龍槽溝景區」排名第一。

但樓主搜索這份榜單後發現，最新的榜單中，「龍槽溝景區」已經不見踪影。

針對彭州山洪災難，環球時報評論文章稱不能讓野生景區成為「奪命的流量」。

文章說，這樣的傷亡讓人痛惜遺憾，然而它原本可以在很大程度上被避免。

文章表示，現在，越來越多的人希望在網上分享旅途的美好，這本來是挺好的事。但在流量的刺激下，也有一些分享已經變味了。流量很香，風景很美，但沒有任何「打卡」值得用生命去做賭注。我們需要對「網紅打卡地」保持基本理性，個人不能輕信盲從，網站需要負起責任。而那些需要「拚著命才能打的卡」，從一開始就不應該出現在社交平台的推薦裡。