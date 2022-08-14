「中秋是洋節」 歷史老師指源自南韓 網友批數典忘祖

網傳該書照片。（取材自微博）

近日，在一本題為「古代人的日常生活」的書籍，介紹中秋節和月餅起源，稱中秋節是「洋節」、起源於南韓 ，引發了眾多網友不滿。近日，該書作者在微博 發文道歉，表示自己過於武斷、片面，在用詞上也不嚴謹，特別是「洋節」一詞，只追求熱點詞彙，卻造成了歧義。

來源：YouTube

觀察者網報導，網名為「講歷史的王老師」的作者稱自己已和出版社溝通，第一時間在本書的電子版中將相關章節刪除，紙質書也會在一個月內進行全書審查刪改。

網傳照片顯示，該作者在書中寫到，中秋節的形成受到了南韓非常大的影響，「從某種角度講，在最初誕生的時候，中秋節是不折不扣的『洋節』」。

該表述引發網友抨擊，認為作者數典忘祖。而作者的身分亦遭曝光，據網友爆料，「講歷史的王老師」本名王磊，畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

網友表示，「這書是怎麼過審的？」、「不懂歷史還講歷史，膽真大」、「炒作成功，這樣的東西會越來越多」、「就這水平居然還能出書，我也是醉了，還是師範學校畢業的，這得影響多少孩子？」、「他不是不懂歷史，他就是故意歪曲歷史、虛無歷史帶節奏！」

作者在網路上發文表示，「對書中的『中秋節與月餅的起源』一文，引發了讀者的批評指正，特在此致歉」，「本人雖然以為中秋節受到了新羅的影響，但始終認為中秋節是中國的傳統節日，絕非源自南韓。之所以產生歧義，給讀者造成誤解，是因為本人在參考北宋人龐元英所著『文昌雜錄』、載於『文史哲』2003年11月期的論文『中秋節源自新羅考』、載於『文史知識』（1996年）的閱讀理解題，以及日本 來唐僧人圓仁所著的『入唐求法巡禮行記』這些資料時，沒能全面介紹、辨析各種觀點，表述過於武斷、片面。在用詞上也不嚴謹，特別是『洋節』一詞，只追求熱點詞彙，卻造成了歧義」。