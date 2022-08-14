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四川打卡聖地山洪 7死3傷 父子相擁水中待援被沖走

中國新聞組╱北京14日電
四川彭州龍門山鎮龍漕溝突發山洪，有位父親緊抱著兒子坐在水中石頭等待救援。(取材自微博)
四川彭州龍門山鎮龍漕溝突發山洪，有位父親緊抱著兒子坐在水中石頭等待救援。(取材自微博)

中國各地除了迎來高溫，連帶引發暴雨山洪等天災。四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪，造成7人死亡，3人輕傷住院觀察，事發地不是正規景區，當地設置了安全提醒標識，但擋不住戲水人潮，據親歷者說法，山洪的「水來得的很快。」

來源：YouTube

13日14時35分，彭州市氣象台發布短時天氣預報稱，龍漕溝所屬的龍門山鎮等地有對流雲團生成並發展，多名遊客表示，當天下午當地確有降雨，但湔江河谷附近雨勢不大，未引起在龍漕溝遊玩的遊客注意。

綜合媒體報導，有現場逃生者稱，看洪水來了便讓家人趕緊撤，而水來得很快，幾秒鐘回頭一看自己露營的天幕與車子就被都沖走了；有目擊者回憶彭州山洪意外經過時則表示，「當時正在玩水，突然看到上游的人向我們這邊跑來，有人一直在呼喊，很吵雜，緊接著山洪就沖了過來，水流很急，水特別大。」

現場有許多民眾紛紛錄製了山洪暴發當下的影片，其中有一位父親緊抱著孩子，並靠坐在河道中大石上等待救援，但不幸的是最後兩人都沒能挺過洪水被沖走，影片曝光後，許多網友在影片下方留言，祈禱這一對父子最後能夠平安脫困。

龍漕溝附近岸邊豎立的鐵絲網被破壞。(取材自上游新聞)
龍漕溝附近岸邊豎立的鐵絲網被破壞。(取材自上游新聞)

據報導，人在現場的成都市民小博回憶起不久前的驚魂一刻，「我們一行十幾個人連忙跑上岸，天幕帳、桌椅等露營設備都沒敢要，全部被水沖走。」小博說，他們一行人爬上岸後，便沿著河道向下游撤退。

龍槽溝景區附近一家餐館廚師陳師傅說，當他走到龍槽溝從山腳到山頂約三分之一處時，碰到一個從山上下來的同村村民。村民告訴他，山上發洪水了，趕緊通知在山谷遊玩的遊客撤離，並順利協助50多名遊客全部及時地離開了山溝。陳師傅表示，龍槽溝上游沒有水庫，他聽說是上游下了雨，所以導致了山洪發生。

報導指出，龍漕溝曾是熱議的「網紅」打卡地，賣點為「免費耍水」「小眾森林徒步祕境」，有網友曾發帖稱，夏日從成都市區前往該地露營消暑的遊客眾多，甚至會引發堵車。不過，景色龍漕溝雖美卻屬於未開發景區，而且是地質災害點位，容易發生泥石流、山洪等自然災害。當地居民表示，龍漕溝周圍一直有鐵絲網圍著，溝裡路很難走，本地人都不會過去玩，當地村民指出，很多人為了進去玩，還把鐵絲網弄爛。

四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪。(取材自極目新聞)
四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪。(取材自極目新聞)

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