反裴洛西訪台 台企衝上熱搜 直播間銷售額暴漲7倍

旺旺官方直播間銷售額暴漲。(視頻截圖)

近日，一個認證為台灣企業旺旺集團首席營運官的微博 帳號「Matt旺家」引發廣泛關注，該帳號曾多次發文反對裴洛西 (Nancy Pelosi，前譯波洛西 )訪台。據報導，該帳號擁有人實為旺旺董事長蔡衍明次子蔡旺家，旺旺5日也因「愛國」話題火爆出圈，登上熱搜第一。旺旺官方直播間迎來了網友的愛國「野性消費」，銷售額較此前暴漲七倍。

極目新聞報導，其淘寶官方直播間也掛出了「中國旺旺，旺旺中國」字樣，再次進行喊話。

據報導，「Matt旺家」帳號曾多次發微博反對裴洛西訪台，因其幽默風趣的發言風格，引發一眾網友熱議。蔡旺家因其「耿直愛國」言論，被大陸網友親切地稱呼為「二公子」。

報導說，經輿論發酵，旺旺5日長時間占據微博熱搜第一，大量網友打出「中國旺旺」的評論。

關於旺旺的話題持續處於熱搜高位，當天其官方直播間也迎來了網友的愛國「野性消費」。

經查詢抖查查數據發現，5日當天，旺旺官方抖音號「旺仔俱樂部」增粉1.6萬餘人，當天其開啟的直播觀看人數48.3萬人，銷售額67.64萬元人民幣(約10萬美元)。

而就在此前一天，該帳號直播觀看人數僅2.9萬人，銷售額也僅為8.42萬元。5日當天，銷售額已增長近七倍。

除此之外，其他與旺旺相關的帶貨帳號也迎來了銷售額的暴漲。「旺旺食品工廠店」5日直播13小時43分，銷售額達到了147.64萬元，較此前銷售額峰值的12.51萬元增長了10倍。

據海外網報導，旺旺淘寶官方直播間在5日直播時掛出了「中國旺旺，旺旺中國」字樣，熱度已經上升至淘寶直播食品行業第一位。當日，旺旺直播間觀看人數較平日暴漲近20倍，互動數據和商品銷量大幅上漲。