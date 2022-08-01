「二舅」視頻涉虛構 拍攝者被爆非外甥？

「二舅」視頻被指內容涉及虛構。（視頻截圖）

在網上成為現象級視頻的「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」被指內容涉及虛構，再次引發網友熱議。

來源：YouTube

鳳凰周刊報導，該短片涉及內容虛構，拍攝影 片者並非其外甥，暴紅後還選擇將二舅藏起來，目前嗶哩嗶哩（B站）已撤銷推薦。消息一出，「二舅短片涉及內容虛構已被撤銷推薦」的詞條登上微博 熱搜，不過網友發現，該影片目前仍被收錄在B站「每周必看」欄目，鳳凰周刊相關文章也已不可見。

該短片7月25日由博主「衣戈猜想」首發於B站，目前在B站有3700多萬次觀看和6.3萬條評論，點讚量也超過500萬。

雖然該影片並沒有被取消推薦，但關於影片內容是否為虛構的網路討論仍在繼續。

短片中稱，「二舅」是因病被赤腳醫生打了四針後落下永久殘疾，而當地原衛生院老院長稱其是因為脊髓灰質炎（小兒麻痺症）致殘；此外，影片旁白稱「二舅」的殘疾證「不知何故就是辦不下來」，但當地鎮幹部接受媒體採訪時稱，系統顯示1990年「二舅」就已經有殘疾證了，並說「發出去的東西跟我們掌握情況不一樣，目前我們也在一一核實」。

另據紅星新聞報導，「二舅」的多位鄰居在接受採訪時稱影片內容「八九成是真的」。

影片製作者則在短片走紅後接受媒體採訪時稱，視頻中「每一個字都是真實的」，並表示還刪改了一些「更具有傳奇性色彩的東西」。

對於此事，有微博網友稱「並不在意這個影音的真假，就是喜歡這個影音，有被影音裡的二舅感染到」；也有網友評論稱，如果原作者一開始就說有虛構成分，其實也不是什麼大事，但「他信誓旦旦說每個字都是真實的，然後再被證明是假的，讓之前看過影片並疾呼被治癒的觀眾，被如今這麼一層銅臭味來了個當頭一棒，就很尷尬。」