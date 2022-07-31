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「大基金」總經理丁文武被查 中國「芯腐敗」激起千層浪

記者林則宏／綜合報導
中國近年積極推動半導體產業發展。圖為2021年上海舉辦「中國國際半導體展」。（新華社資料照片）
中國近年積極推動半導體產業發展。圖為2021年上海舉辦「中國國際半導體展」。（新華社資料照片）

中國「芯腐敗」風暴延燒，中央紀委國家監委網站30日通報，肩負推動中國半導體產業發展、俗稱「大基金」的「國家積體電路產業投資基金股份有限公司」總經理丁文武，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

上海第一財經指出，近日，多位大基金相關人士被調查的消息引發業內高度關注，尤其是對於未來中國晶片行業的投資，可能產生「一石激起千層浪」的效應。

丁文武今年60歲，曾任中國工業和信息化部電子信息司副司長、司長。2014年大基金成立後，丁文武轉任大基金總經理，是大基金的主要負責人。他最後一次參加公開活動，是本月15日出席在廈門舉行的集微半導體峰會。

財新網則披露，大基金的管理公司—華芯投資管理有限責任公司投資3部副總經理楊征帆近日也被帶走調查。楊征帆是「80」後，2014年12月就到華芯投資工作，負責設備投資。楊被帶走或與路軍有關。

官方通報本月15日，大基金的管理公司—華芯投資管理有限責任公司前總裁路軍，因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。此外，大基金深圳子基金合夥人王文忠、華芯投資前副總裁高松濤等人，也相繼遭到調查。據稱，王文忠與路軍是同學關係。

中國半導體行業旗艦企業、曾揚言買下台積電的紫光集團前董事長趙偉國，日前也傳出遭到調查。財新網指出，趙偉國是在7月中旬被有關部門從北京家中帶走，目前仍處於與外界失聯的狀態。

第一財經指出，大基金與紫光集團關聯密切，曾於2020年6月入股紫光展銳，2016年又投資湖北紫芯及長江存儲。大基金二期成立後，仍持續對紫光展銳進行投資。

一名業界人士告訴第一財經，儘管大基金過去投資回報率都很高，但實際投資的項目是好是壞，現在還難以定論。「投資回報率高，是因為大基金一投，二級市場就有一群人跟風，炒高股價後，大基金頻頻減持，把價格又壓住了」。

報導指出，大基金未來的方向已被中國業內人士稱為「世紀難題」，「現在大家都覺得投資一下子沒有了方向」。

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