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政治鬥爭指控消失… 涉賄1.17億 前司法部長傅政華受審認罪

中國新聞組／北京29日電
中國前司法部長傅政華（中）被控收賄，28日開庭審理。（取材自央視新聞）
中國前司法部長傅政華（中）被控收賄，28日開庭審理。（取材自央視新聞）

中國前全國政協社會和法制委員會副主任、前司法部長傅政華，此前因為收賄落馬，28日一審開庭，法庭宣稱，因涉國家秘密不公開審理。傅政華之前被控涉「孫力軍政治團夥案」的「黨內政治鬥爭」內容完全不見了，代之以「涉嫌受賄」和「徇私枉法」外加袒護「其弟弟」。他當庭認罪悔罪，之後將會擇期宣判。

中央社報導，傅政華涉入「孫力軍政治團夥案」，近日才被提起公訴，28日就一審開庭審理，速度之快相當罕見。

據央視新聞報導，7月28日吉林省長春市中級人民法院一審開庭審理傅政華受賄、徇私枉法一案。對受賄部分公開審理；因「涉及國家秘密」，對徇私枉法部分依法不公開審理。

傅政華遭控於2005年到2021年，利用擔任北京公安局副局長、局長、北京市委常委、公安部副部長、中央政法委員會委員、司法部部長、全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元（約1734萬美元），「數額特別巨大」。

報導另稱，2014年至2015年，傅政華在擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟傅衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致其長期未被追訴，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪和徇私枉法罪追究傅政華的刑事責任。

據報導，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人傅政華及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，傅政華進行了最後陳述併當庭表示「認罪悔罪」。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

2021年10月，中央紀委國家監委發布消息，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2022年3月，中央紀委國家監委宣布，開除傅政華的黨籍、公職。

當時通報稱，傅政華「完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，也稱他「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍枝，形成嚴重安全隱患」等多項罪名。

公安 北京 司法部

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