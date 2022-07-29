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下半年被鍘首虎… 中國工信部長肖亞慶落馬 被查前傳割腕

中國新聞組／北京29日電
中國工信部長肖亞慶涉嫌違紀違法被調查。（取材自新華網）
中國工信部長肖亞慶涉嫌違紀違法被調查。（取材自新華網）

中國工業和信息化部部長肖亞慶驚傳落馬。中紀委昨通報肖亞慶涉嫌違紀違法正接受調查。肖亞慶是今年下半年中國官場落馬的「首虎」，更是今年第一個被查的部委「一把手」，顯示20大前，北京當局正加大反腐力度。外傳肖亞慶在被查前曾割腕自殺未遂。

在工信部網站「領導活動」中，最後一則關於肖亞慶的消息是他7日為工信部機關黨員幹部講黨課。此後再無他的公開訊息。26、27日在北京舉行的省部級領導幹部專題研討班中，肖亞慶未出現在央視新聞聯播畫面中，當時關於他出事的傳聞就甚囂塵上。

27日，中共公布中央和國家機關選舉產生出席20大代表名單，共293名，幾乎所有部委一把手都當選，肖亞慶卻不在名單中，更讓外界確信他已經出事，網傳他「割腕自殺獲救」。有消息稱，肖亞慶可能涉及與其弟弟肖亞雷有關的玉石案，也可能涉及中國鋁業案件，該公司已有多人被帶走。

肖亞慶現年63歲，曾在有色金屬行業學習工作近30年。2003年他44歲就出任中國鋁業公司副總經理，半年後升任總經理，成為當時央企最年輕的「一把手」之一。肖亞慶任內大力推動中鋁行業整併，甚至購買全球第二大鐵礦石廠力拓的股份，掌舵近5年間讓中鋁躋身為全球前500大企業。

2009年2月，肖亞慶出任國務院副祕書長，2016年1月，升任國務院國資委主任，晉升為正部級官員，肩負起管理總資產逾人民幣40兆元(約5.9美元)中央企業的重任。2019年5月出任國家市場監督管理總局局長；2020年7月，調任工信部黨組書記，次月任工信部部長。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水表示，今年是中共換屆之年，呈現打「虎」數量增多、頻率加快的特徵，體現中央高壓反腐的決心，也傳遞了嚴把選人「政治關」和「廉潔關」的信號。

不過有報導指出，中紀委昨天的通報是「工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。」通報仍稱肖亞慶為「同志」，且在涉嫌「違紀違法」的文字前並無「嚴重」兩字，預期肖亞慶的問題應該不算大。

北京 國務院 同志

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