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上海男「躲捉姦」酒店墜亡 家屬索賠130萬 法院：不用賠

中國新聞組／北京28日電
上海一名男子為躲捉姦，藏酒店6樓窗外卻意外墜亡。（示意圖／ingimage）
上海一名男子為躲捉姦，藏酒店6樓窗外卻意外墜亡。（示意圖／ingimage）

上海一名男子與情婦在酒店開房，不料被女方的老公夫帶人捉姦，男子急了爬出窗外，卻意外墜樓身亡。男方的家人也因此將女方夫婦、幫忙捉姦的朋友以及酒店告上法院，索賠130餘萬元人民幣（約19萬美元）。

上海法治報報導，事件中的男女主角夏明與李艷皆已婚，2020年8月凌晨，兩人在松江區某酒店房間開房見面。但這次約會並不順利，李艷的行蹤被她的丈夫劉威定位，並找到酒店。

劉威帶著三個朋友，逐層尋找，最終找到了李艷和夏明所在的6樓房。在一陣敲門後，李艷終於打開了房門。然而劉威等人進房搜尋，卻怎麼也找不到夏明的身影。正在劉威百思不得其解時，先一步下樓的朋友小張卻在1樓的空地上見到了已經沒有呼吸的夏明。

李艷說當天凌晨1點多，她聽到丈夫的敲門聲，跟夏明穿好衣服後，就將窗戶打開查看，發現一扇窗戶外面是有空調外機，便翻窗戶站到了空調外機上面。「我當時就跟他說讓他下來，外面太危險，他說他沿著旁邊的管子爬下去沒事的。」李艷說，之後她就將窗戶關上，並且把窗簾拉上，但沒想到夏明還是發生了意外。

事發後，夏明的父母與妻兒將李艷夫婦、幫忙捉姦的朋友以及酒店方一起告上了法院，索賠130餘萬元。夏明的家人認為，劉威非房客，為何能冠冕堂皇地進入酒店；夏明住六樓，酒店未安裝防護措施，窗戶也未進行相關安全處理。

法院審理後認為，夏明在被告劉威等人進入事發房間之前就已自行爬出窗外，其作為完全民事行為能力人，應當對6樓房間與地面的高度及爬出6樓窗戶所可能帶來的危險具有認知能力，故墜樓系夏明自行爬出6樓窗戶所致，是其自主行為，夏明的死亡與李艷、劉威等人之間沒有法律上的因果關係，夏明的家人要求他們承擔賠償責任，缺乏依據，法院不予支持。

至於酒店方有無過錯與否在於其是否盡到安全保障義務。根據現場查看的情況，事發房間窗台高度符合國家相應的強制性標準，酒店方還在窗戶上安裝限位裝置並張貼了關好窗戶的提醒標識，故酒店方已盡到了相應的安全保障義務。夏明家人要求酒店方承擔賠償責任，亦缺乏依據，法院不予支持。

一審法院駁回夏明家人的全部訴訟請求，夏明家人不服提出了上訴，近日二審法院作出判決，維持原判。

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