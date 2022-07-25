隨手拍到學生「野游」賞100元 四川防溺奇葩禁令曝光

四川宜賓市教育和體育局發佈公告稱，針對學生私自或擅自結伴到戶外「野游」勸阻制止可獲100元以上獎勵。此舉在預防學生發生溺水事件。（取材自紅網）

四川宜賓市教育和體育局日前發布公告稱，針對學生私自或擅自結伴到戶外「野游」的情況，群眾發現並勸阻制止的，可獲得人民幣100元（約14.8美元）以上、最高200元的獎勵。而對預警中查證屬實的涉事中小學生，一律取消當年評優選先資格，並視情況納入中小學生綜合素質評價檔案。

澎湃新聞報導，這則「預防學生溺水隨手拍」的獎勵公告稱，為進一步加強全市預防學生溺水工作，築牢預防學生溺水安全防護網絡，遏制學生溺水事件發生。

公告規定，學生私自或擅自（無家長或其他監護人陪護）結伴到江河、湖泊、水庫、山塘、積水坑等野外危險水域，戲水、游泳 、划竹排、釣魚 、捉魚等。

報導指出，公告還提醒，「預防學生溺水隨手拍」是一項關愛學生生命的公益活動，不得以牟利為目的故意擺拍，甚至故意安排或動員學生作假。若涉及弄虛作假經公安機關查實的應追究其相關法律責任。勸阻、制止無效的，請立即撥打110報警電話，警察 到達現場照片可作為預警佐證。

舉發照片至少3張：在危險水域戲水、游泳、划竹排、釣魚、捉魚等1張，勸阻學生上岸後1張，離開河岸1張，或者完整視頻。報告內容要保證其真實性，需提供能辨認學生身分的原始圖片或視頻。