我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

隨手拍到學生「野游」賞100元 四川防溺奇葩禁令曝光

中國新聞組／北京25日電
四川宜賓市教育和體育局發佈公告稱，針對學生私自或擅自結伴到戶外「野游」勸阻制止可獲100元以上獎勵。此舉在預防學生發生溺水事件。（取材自紅網）
四川宜賓市教育和體育局發佈公告稱，針對學生私自或擅自結伴到戶外「野游」勸阻制止可獲100元以上獎勵。此舉在預防學生發生溺水事件。（取材自紅網）

四川宜賓市教育和體育局日前發布公告稱，針對學生私自或擅自結伴到戶外「野游」的情況，群眾發現並勸阻制止的，可獲得人民幣100元（約14.8美元）以上、最高200元的獎勵。而對預警中查證屬實的涉事中小學生，一律取消當年評優選先資格，並視情況納入中小學生綜合素質評價檔案。

澎湃新聞報導，這則「預防學生溺水隨手拍」的獎勵公告稱，為進一步加強全市預防學生溺水工作，築牢預防學生溺水安全防護網絡，遏制學生溺水事件發生。

公告規定，學生私自或擅自（無家長或其他監護人陪護）結伴到江河、湖泊、水庫、山塘、積水坑等野外危險水域，戲水、游泳、划竹排、釣魚、捉魚等。

報導指出，公告還提醒，「預防學生溺水隨手拍」是一項關愛學生生命的公益活動，不得以牟利為目的故意擺拍，甚至故意安排或動員學生作假。若涉及弄虛作假經公安機關查實的應追究其相關法律責任。勸阻、制止無效的，請立即撥打110報警電話，警察到達現場照片可作為預警佐證。

舉發照片至少3張：在危險水域戲水、游泳、划竹排、釣魚、捉魚等1張，勸阻學生上岸後1張，離開河岸1張，或者完整視頻。報告內容要保證其真實性，需提供能辨認學生身分的原始圖片或視頻。

廣州公安宣導學生不可野泳。（新華社）
廣州公安宣導學生不可野泳。（新華社）

游泳 釣魚 警察

上一則

長征五號B重型火箭殘骸 無控墜落惹議

下一則

港財委會通過96％項目、1645億撥款 每億僅花0.9分鐘

延伸閱讀

拚動力電池之都 中國地方掀爭奪戰

拚動力電池之都 中國地方掀爭奪戰
2240公里 15歲四川少年獨自騎行川藏線25天抵達拉薩

2240公里 15歲四川少年獨自騎行川藏線25天抵達拉薩
最高千萬 中國逾20城發放購房補貼

最高千萬 中國逾20城發放購房補貼
四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

熱門新聞

曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險