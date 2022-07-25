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供奉日戰犯的吳啊萍抓到了 涉「尋釁滋事」刑拘

中國新聞組／南京25日電
32歲女子吳啊萍已被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留調查。（視頻截圖）
32歲女子吳啊萍已被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留調查。（視頻截圖）

江蘇省南京玄奘寺日前被揭發供奉侵華日軍戰犯牌位引發輿論公憤。 南京市官方昨晚通報事件調查結果稱，供奉牌位的是32歲女子吳啊萍，原因是基於「解冤釋結」，已被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留調查。另住持傳真法師知情不報還對內下「封口令」，評論籲「應得到嚴格的依法依規處理」。

據南京市委市政府平台「南京發布」昨晚通報，吳啊萍原籍福建晉江，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士。吳啊萍供述，她在南京工作時了解到侵華日軍戰犯松井石根等五名戰犯的暴行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞，希望通過供奉五名侵華日軍戰犯「解冤釋結」。

同時她也了解到美國傳教士魏特琳在南京大屠殺期間保護女性的善舉，想通過供奉幫其解脫。於是她在2017年12月18日到玄奘寺謊稱為朋友供奉牌位，自費3000元人民幣（約444美元）為6人供奉5年牌位。

通報認為，吳啊萍供奉侵華日軍戰犯牌位屬個人行為。但她對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正審理中。

通報並指出，今年2月26日，吳啊萍供奉的五名日軍戰犯牌位被一遊客拍下照片，僧人慶玄當天隨即撤下五人牌位，當晚將此事告知住持傳真，傳真要求嚴禁外傳，此後一直未向主管部門報告。直到今年7月21日拍照遊客上傳網路被大量轉發引起社會高度關注。南京官方將堅決依法嚴懲。此前傳真已被撤職。

官媒環球時報昨天對調查結果評論指出，事情有些令人意外，這是吳啊萍的個人行為，其動機也摻雜了複雜的宗教因素。但這個行為產生了惡劣的社會影響，令人難以接受。這件事暴露出社會「防線」上存在漏洞，必須及時堵上。

環球時報前總編輯胡錫進評論稱，一個轟動全國、引起巨大公憤的事件，竟是因為一個個人心理不健康、認知有問題而導致，然後就是寺廟管理上的疏漏，讓人覺得不可思議。

他表示，作為一名老媒體人，「我希望此事得到嚴格的依法依規處理」。吳啊萍已被刑事拘留，玄奘寺今年2月發現戰犯牌位後，一邊撤掉牌位，一邊隱瞞消息，導致了最後事情以不可控方式流傳發酵，傳真法師無疑是吳啊萍之外整個事件中責任最重的那個人。相信南京市對玄奘寺的調查和處理不會就此為止。

供奉日本戰犯牌位的出資人署名為「吳啊萍」。（取材自微博）
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