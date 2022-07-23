張小泉又斷刀珠海女險斷指 同行直播「菜刀懟萬物」

廣東珠海韓女士稱在家做飯拍蒜時，使用的張小泉品牌的菜刀突然斷裂，將她的手指割傷。（取材自澎湃新聞）

中國老字號刀具「張小泉」日前才爆發消費者用菜刀拍蒜，結果刀身斷成兩截，引發關注。近日，珠海有消費者使用張小泉菜刀拍蒜時重演斷刀事故，更造成事主手指被割傷險斷指，「滿地的血、去醫院縫了4針」，張小泉事後給出了417元（人民幣．下同）賠償。

來源：YouTube

北京 青年報報導，珠海市韓姓女子近日在家做菜時拍蒜，才拍第二顆蒜時，菜刀就突然斷裂，將其手指割傷。韓女表示，當時就矇了，因為滿地都是血，後來去醫院共縫了四針。

之後，韓女獲商家賠付了醫藥費及刀具費共417元，對方提出補發刀具被她拒絕，她準備換其他品牌的刀具。

上游新聞報導，近日，張小泉菜刀拍蒜斷裂引熱議，網上出現多個廠家花式直播「菜刀懟萬物」：拍石子、砍樹根、剁牛骨、切鋼管……。有網友評論說：張小泉犧牲自己帶火了菜刀行業，同業們今年高低要去給張小泉拜個年。

有帶貨菜刀的網紅主播用菜刀砍大骨。（取材自上游新聞）

據報導，某直播平台，一家十八子作專賣店在直播拍石子。案板上一堆白色的石子被菜刀一顆顆拍得粉碎。網友評論：「你這拍的不是石子，是張小泉。」

一家十八子作專賣店在直播拍石子。案板上一堆白色的石子被菜刀一顆顆拍得粉碎。網友評論：「你這拍的不是石子，是張小泉。」（取材自上游新聞）

在另一家菜刀直播間中，主播直接用菜刀剁樹根。目測樹根的直徑約有30厘米，最後竟然真的快被剁斷了。利磨坊菜刀更是用該品牌的砍骨刀進行了砍輪胎、砍鐵釘、砍木板甚至是砍大樹的表演。「這些同行也太狠了！」網友紛紛在直播間留言評論。