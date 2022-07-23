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防盜？員工更衣室裝9攝像頭 老董辨：鏡頭對著衣櫃

中國新聞組／北京23日電
江蘇常州王女士反映，他們公司給員工更衣室安裝攝像頭，感覺隱私被侵犯。（取材自都市現場）
江蘇常州王女士反映，他們公司給員工更衣室安裝攝像頭，感覺隱私被侵犯。（取材自都市現場）

江蘇常州一工廠員工王女士反映，他們公司在員工更衣室安裝9個攝像頭，既然裝了監控就代表有人看，對此她很不放心，感覺隱私被侵犯；公司負責人則表示，攝像頭對著衣櫃，安裝攝像頭是為了安全，防止發生盜竊事件，如果員工有異議，後續考慮調整攝像頭角度。

影音來源：YouTube

據都市現場報導，王女士表示，公司在男女更衣室共安裝了9個攝像頭，工服需要從頭換到腳，由於害怕脫衣服，夏天她會在短袖外再套一件工作服，不換工褲。「雖然熱但是不用換衣服了，」王女士說，不過這樣做也經常會被領導批評衣褲不合規，然後被扣錢。

溫州商報報導，該公司錢姓董事長指出，公司有多處更衣室，其中安裝攝像頭的是給員工更換工作服的場所，當初是有員工反映放在衣櫃的手機等物品等不見了，所以才安裝監控防盜，無意侵犯員工隱私；一般來說不會暴露太隱私的部位，如果員工有異議，後續考慮調整攝像頭角度。此外，公司還有給員工淋浴的場所，那裡的更衣室是不安裝攝像頭的。

湖北好律律師事務所陳亮律師認為，既然該場所是更衣室，那就涉及到員工的個人隱私，公司如為了防盜，最多只能將攝像頭安裝在更衣室的進出口，如安裝在更衣室內，則涉嫌侵犯了員工的人格權。員工可以向轄區勞動監察大隊舉報，也可以直接向法院提起民事訴訟。

江蘇常州王女士反映，他們公司給員工更衣室安裝攝像頭，感覺隱私被侵犯。（取材自都市...
江蘇常州王女士反映，他們公司給員工更衣室安裝攝像頭，感覺隱私被侵犯。（取材自都市現場）

隱私 手機 YouTube

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