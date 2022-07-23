南京玄奘寺供奉日戰犯／玄奘家族後人：玷污玄奘清譽

網上流傳1946年，谷壽夫被逮捕，跪在南京雨花台被槍決。（取材自微博）

南京玄奘寺供奉日本 戰犯牌位一事，22日引發關注。作為玄奘長兄第47代世孫的洛陽人陳小順22日說，南京玄奘寺做得不對，不僅傷害了民族感情，也玷污了「玄奘」的清譽。河南 洛陽市玄奘文化研究會會長董煜焜也認為，這一行為是不可饒恕的罪行。

頂端新聞報導，網傳圖片顯示，南京九華山公園玄奘寺內共供奉四名參與南京大屠殺侵華日軍戰犯，其中包括南京大屠殺主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及在臭名昭著的南京殺人比賽參與者——丙級戰犯野田毅。

據報導，作為玄奘長兄第47代世孫的洛陽人陳小順22日說，他已注意到網上關於南京玄奘寺的信息，「他們做得不對」，不僅傷害了民族感情，也玷污了「玄奘」的清譽，玄奘家族後人對此表示反對。

報導指出，陳小順表示，玄奘本姓陳名禕，洛陽緱氏(今河南省洛陽市偃師區緱氏鎮)人。為了紀念玄奘，洛陽市偃師區緱氏鎮當地建有玄奘寺、玄奘故里等，「玄奘之路」活動當年即從緱氏鎮玄奘故里出發。此次事件中涉及的南京玄奘寺，亦是為紀念玄奘所建。

據報導，曾任中國玄奘研究中心研究員、副秘書長，現為洛陽市玄奘文化研究會會長的董煜焜22日表示，很震驚很憤怒，「這是不可饒恕的罪行。」