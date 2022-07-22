新疆無人區突遇沙塵暴 露營客車窗被颳碎

汽車後窗被風沙擊碎。（取材自封面新聞）

一名四川成都的車友王晨（化名）前往新疆 哈密大海道景區遊玩時，突然遇到沙塵暴，不僅露營帳篷被吹走，逃離途中汽車 車窗也被風沙擊裂。她和車友在無人區內幾乎一夜未睡，天亮後才走出景區。

來源：YouTube

封面新聞報導，王晨開車帶著兩歲的兒子和親友從四川成都出發，自駕 到新疆哈密市。她計畫在哈密市的大海道景區露營，隨後到吐魯番和烏魯木齊遊玩。哈密大海道中國唯一對外開放的無人區，被列入新疆九大代表景觀。

王晨表示，「剛進去景區的時候是晴天，還有大太陽」。晚上9點左右，伴隨著巨大的風沙，天一下子黑了。風沙不斷從耳邊颳過，帳篷也被吹飛。風沙吹得她睜不開眼，耳朵、頭髮裡都是沙。

王晨和車友進入無人區露營。（取材自封面新聞）

山丘上不斷有滾石被大風颳落。王晨和其餘四輛車排成一隊趕緊駛離。車窗玻璃一塊塊被風吹破，坐在車後座的阿姨勉強用棉絮、墊子擋住了破碎的玻璃。

王晨回憶，從沙漠到水源地約十公里，平時開車只要幾十分鐘。在這個風沙橫飛的夜晚，她花了接近一個小時才走完這段路程。

她說，「經歷了這樣一場恐慌之後看到星空，感覺像劫後餘生」。目前，王晨和其他車友已經安全到達烏魯木齊休息，車輛也被拖走維修。