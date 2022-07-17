考編風波…易烊千璽：放棄入職 國話：不因人設崗

易烊千璽陷入國話考編風波。（取材自微博）

關於錄取易烊千璽等藝人所引發的爭議，中國國家話劇院出面說明相關情況，並澄清不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。面對考編爭議，易烊千璽則表示，放棄入職國家話劇院。他解釋，這麼晚回復，不是在拖延，是因為「在事件沒有官方結論之前，我尚無解釋的立場」。

綜合媒體報導，國家話劇院表示，本次招聘共590人報名，其中447人通過資格審查，確定了10名擬聘人員，具體為演員崗7人，導演 崗1人，音響操作崗1人，服裝設計崗1人。招聘公告明確了應聘人員應具備的8項基本條件，包括學歷要求和崗位專業要求。經資格審查及複查，10名擬聘人員均符合要求。

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本次演員崗位招聘專業方向涵蓋表演、藝術、戲劇與影視學、電影等，共有309人報名應聘，其中223人通過資格審查參加考試，經過招聘程序擬錄用7人，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。

第一輪面試 是網上舉行，二、三輪面試由於疫情，一部分人是網上進行。10名擬聘人員均參加了三輪面試，符合程序和要求。

同時，國家話劇院也檢視到在招聘工作中存在問題和不足。如，僅通知入圍 人員進入下一輪面試，對未入圍人員未予通知，在此謹表歉意。將嚴格按照招聘程序，做好後續相關工作。

對此，環球時報特約評論員表示，「國家話劇院本是把易烊千璽等人當「特長生」招的。從市場角度說，這講得通。然而網友的強烈反應針對了公平、特權這些尖銳而沉重的符號。為徹底平息此事，我善意地建議易烊千璽等人主動考慮放棄事業編制，也作為『編外』進入國家話劇院。這樣對他們保持與青年粉絲的親近關係並繼續發展事業都更加有利」。

易烊千璽發聲明表示，「考國家話劇院是很多中戲學生的夢想，作為應屆畢業生的我也不例外。整個應聘過程，我完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求進行了三次考試。過程中，我從未與國家話劇院的老師協商或討論任何涉及『蘿蔔坑』的事，也從未使用任何所謂『走捷徑』的方式來獲取名額」。

聲明接著說，「為了不再給大家增添困擾，經過慎重思考，我決定放棄入職國家話劇院。但如果有機會，我還是會繼續嘗試走進話劇領域學習和提升自己」。