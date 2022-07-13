武漢爛尾樓 業主「抱團停貸」維權 律師：貿然行動會變違約方

抗議爛尾樓的民眾。(視頻截圖)

近日網傳一封「強制停貸告知書」，指湖北武漢 一個樓盤逾期交樓數月，變成「爛尾樓」，業主維權無進展，據指數千戶未還清貸款 的業主決定，如果在8月1日前未全面復工 ，將停還銀行月供。但有律師表示，貿然停貸買家往往就成了違約方，建議業主採用法津手段處理。

武漢時代新城項目現場。（取材自 每日經濟新聞）

每日經濟新聞報導，涉事的武漢時代新城項目，於2019年9月開盤，原本應於今年3月30日交付一期房源，已延遲交樓。

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對於近日網傳「武漢時代新城全體業主強制停貸告知書」，報導引述業主李先生證實，業主們已經有這一打算，正完善關於強制停貸的告知書，之後會由全體業主簽字蓋指印後，寄給相關政府部門及銀行。

報導指出，李先生提供的資料顯示，今年6月28日，建商武漢楚水雲山農業開發有限公司發布一則延期交樓告知函提到，「受2020年初疫情影響，項目停滯99天」「公司遭遇流動性影響」「不得不延遲交樓」。至於具體交樓時間，「將在具備交房條件後提前通知業主」。

李生先稱，已跟相關政府部門專班及企業溝通交涉過很多次，但一直沒有具體進展。雖然項目對外一直表示復工，但復工人數跟項目實際情況遠遠不符。而受整體經濟環境影響， 一些業主不得不選擇「躺平」，停止還貸。

他又表示，在網上看到景德鎮同一個開發商的項目也停工，業主選擇強制停貸。一方面希望借此得到各界關注，另一方面是業主面臨的還貸、生活壓力很大。

另一業主張女士，以總價75萬元（人民幣，下同）、首付30萬元、月供4000多元買下時代新城一套98平方米的新樓。首期花光夫婦二人和公婆的全部積蓄，還從親戚借了些才湊齊。當知道項目停工，「我都懵了」，每天心裡折磨，也不敢告訴公婆真實情況，因為那些錢是他們存了十幾年的全部積蓄。然而禍不單行，去年張女士的老爺查出了肝癌。

對於復工情況，項目負責人龔傑表示，目前項目正常復工，一期項目預計將在今年12月交房。而據業主提供的會議記錄，開發商、政府部門、項目建設方及業主代表等四方，6月底曾有溝通見面會，紀錄顯示應於今年3月30日交樓的批次，預計將在11月30日前完工，12月31日前交房，其他批次則需待新投資方進入後，參照順延時間交房。

業主代表也提出需要政府協調貸款銀行暫緩還房貸，等交房再繼續還貸，住建局相關負責人表示，已向銀保監會湖北監管局發了希望暫緩還房貸的函，但暫時還未得到暫緩還房貸的回覆，「銀行是獨立於地方政府的，地方政府只能協調」。

北京金訴律師事務所主任王玉臣則表示，未經法院判決停貸或沒有達成停貸協議，貿然停貸購房人往往就成了違約方，徵信會受影響，還可能被訴到法院，甚或被法院強制執行。他建議，業主應循法律手段停貸，一是民事訴訟，若符合條件可直接到法院起訴；二是視情況綜合運用信息公開、違法查處、談判，甚至行政訴訟等來推動停貸協議的達成。