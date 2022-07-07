電商寵物糧食標榜含女童肉 拼多多要追究嚴懲 警已展開調查

「力歐高寵物食品」的店家竟在簡介中主打「活體女童肉體加工」，甚至標榜寵物食品都是用「女肉童下體部位」的骨肉絞碎製成，標榜「低脂肪，高蛋白」。（微博截圖）

電商 平台拼多多上日前出現一間詭異的寵物食品店，名為「力歐高寵物食品」的店家竟在簡介中聲稱「活體女童肉體加工」，甚至標榜寵物食品都是用「女肉童下體部位」的骨肉絞碎製成，主打「低脂肪，高蛋白」，更附一張女童斷腿照，立刻引起網民關注。

綜合東方網、上游新聞報導，警方已就此事展開調查，拼多多平台也公開回應，對此類不法行為予以強烈譴責，聲稱將堅決徹查並追究相關人員的法律責任，同時將充分接受教訓，提高防範意識，防堵惡意製造極端誇張宣傳的缺口。

客服方面表示，「多多看到的時候心裡也是一顫」，商家在拼多多開店時都會先經過審核，需要提供相關證明，但有時也會出現「燈下黑（少數例外）」，目前拼多多已將店家處以停業整頓，之後「該處理的處理、該開除的開除，該追究法律責任肯定會追究法律責任的」。

據悉，該店鋪店主為姓杜，28歲，山東省萊西市人，店鋪係其自主註冊；真實成交紀錄為零，圖片係店主截圖後進行二次P圖而成。

由於事情過於詭異，引起不少網友在微博 討論：「販賣活體女童吃人肉發生在我生長的時代，怎麼我好像20多年從未認識過這個世界，還不給熱搜」「這個國家給予群眾的安全感難道只針對男性嗎？女性是沒有得到安全感的權利嗎？我彷彿從未真正認識這個世界」「這個世界怎麼了？」「假的就闢謠，真的就趕緊去查啊，真的是，好可怕，那個圖片真的很恐怖，圖片那女孩真的許願沒事，是盜的假圖啊！」