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存款變理財？「賦紅碼」事件後 河南村鎮銀行遭控擅改產品名

中國新聞組／北京7日電
河南村鎮銀行儲戶的存款名稱被改為理財商品。(取材自第一財經)
河南村鎮銀行儲戶的存款名稱被改為理財商品。(取材自第一財經)

河南村鎮銀行儲戶「取款難」事件未平息，有儲戶發現他們使用的支付平台「度小滿」擅自將儲戶「存款項目」改為「理財產品」。客服回應係銀行修改，雖然名稱不同，但不影響儲戶持有存款資產的性質。由於存款與理財產品風險性不同，儲戶無法接受，網民批河南村鎮銀行「沒有底限」。

第一財經報導，河南新財富集團與河南村鎮銀行儲戶「被賦紅碼」事件引發廣泛關注。儲戶透過度小滿、京東金融、陸金所、微信公眾號等第三方平台接觸、選擇了河南村鎮銀行儲蓄項目，並在這些產品下架之後接到銀行電話的引導，將資金再度轉移至村鎮銀行微信小程序存儲。

度小滿不經同意修改儲戶存款項目被曝光後，引發網民批評「無法無天」、「毀滅證據」。

銀行機構風險管理部門人員王林表示，目前需要先釐清儲戶存款定性為「存款」還是「理財產品」。如果將這些資金定性為「理財產品」，銀行需要舉證證明，例如理財產品的風險測評與風險警示等。

度小滿：不影響資產性質

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希渺指出，相關村鎮銀行沒有發行理財產品的資質；其次，度小滿平台也沒有銷售理財產品的資質，目前監管部門不允許理財產品在銀行之外的第三方平台銷售。

度小滿澄清，出現「理財」字樣的頁面，並非存款業務的頁面，而是二類戶電子卡的展示頁面。二類戶電子卡「僅支持XX銀行理財」字樣，主要是為了強調該電子卡僅限於「本行」使用，即如果使用電子卡購買理財產品，僅支持購買本行自營或代理銷售的投資理財產品。

許多儲戶是通過度小滿等第三方平台，選擇了河南村鎮銀行儲蓄項目。(取材自第一財經)
許多儲戶是通過度小滿等第三方平台，選擇了河南村鎮銀行儲蓄項目。(取材自第一財經)

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