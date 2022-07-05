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董卿夫婿「上海隱形富豪」密春雷 被強制執行逾7億

中國新聞組／北京5日電
富商密春雷。（取材自百度百科）
富商密春雷。（取材自百度百科）

習近平舊部王小洪升任公安部長不久，董卿丈夫密春雷案即有新進展。有「上海隱形富豪」之稱的覽海控股公司創辦人密春雷已失蹤半年，近日他本人與旗下公司被新增執行案件，標的超過7.19億元（人民幣，下同，約1.08億美元）。此前有消息稱，密春雷捲入孫力軍案，而肅清孫力軍團伙案即由王小洪主導。

據界面新聞報導，中國執行信息公開網顯示，上海覽海投資有限公司、密春雷、覽海控股（集團）有限公司6月21日新增被執行案件，執行標的約7.19億元，執行法院為上海市金融法院。天眼查數據顯示，覽海投資是覽海控股全資子公司，密春雷為覽海控股法定代表人、執行董事，持股約91.38%。

密春雷出生於上海崇明，2003年創辦覽海控股，為人頗為低調神秘，被稱為「上海隱形富豪」。他2019年在胡潤百富榜上，以60億元人民幣財富排名684位；2020年再次上榜，身家超百億。密春雷的另一個身分是知名主持人董卿的老公。

今年初，密春雷去向不明，處於失聯狀態。1月29日，覽海醫療發布公告稱，近日收到董事長密春雷出具的授權書，授權公司董事倪小偉代為履行董事長職責。4月27日，覽海醫療（*ST海醫）在回復上交所監管函的公告中稱，公司已無法與密春雷取得聯繫。

據中國基金報報導，在密春雷失聯的半年後，其曾耗資超30億元拿下的覽海醫療也宣告退市。覽海醫療6月21日公告稱，公司於收到上海證券交易所終止公司股票上市的決定，公司股票將自6月28日進入退市整理期，預計最後的交易日期為7月18日。涉及股民超3萬戶。該公告也提到，因未按規定披露關聯方資金占用以及債權未收回事項等，海南證監局對覽海醫療及其董事長密春雷等高管採取出具警示函的行政監管措施，並記入資本市場誠信信息數據庫。

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