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廣東英德水淹3層樓 洪峰水位破紀錄 江南村剩輪廓

中國新聞組／北京23日電
廣東連日來暴雨造成珠江流域多條河流發生洪水，淹沒街道。(取材自微博)
廣東連日來暴雨造成珠江流域多條河流發生洪水，淹沒街道。(取材自微博)

中國近日飽受「南澇北旱」之苦，廣東連日暴雨造成珠江流域多條河流發生洪水，其中北江幹流清遠英德站昨天13時出現35.96公尺左右的洪峰水位，超過警戒達10公尺，也超過歷史實測最高水位。英德市多個村莊泡在水裡，部分地區水位逼近三層樓高，數千民眾緊急撤離。

綜合人民網、澎湃新聞等報導，中國水利部通報，21日中午12時至22日中午12時，珠江流域西江中下游幹流有99條河流發生超警戒以上洪水，最大超警幅度0.01至9.95公尺；其中，廣東北江、江西樂安省等河流發生有實測紀錄以來最大洪水。廣東省防汛防旱防風總指揮部21日晚上7時將防汛應急響應提升至一級（I級），截至21日晚上6時，全省共轉移人員22萬7658人，8個市啟動防汛應急響應。

強降雨讓廣東多地遭受暴雨洪澇、山體滑坡等自然災害，粵北清遠英德災情尤為嚴峻。21日，一張英德江南村洪水前後對比圖在「英德洪水」話題下刷屏。圖片顯示，江南村全村幾乎被淹，僅能看到輪廓，江水走向也只能通過貨輪的位置來判斷。

網路社群影音顯示，英德淪為一片汪洋，當地多處停水停電，手機訊號微弱，部分民眾稱無法聯繫到家人。目前救援隊伍正在積極轉移被困民眾。東屋村村民指出，洪水快淹至三樓，家中一度撈洪水做飯。

上游新聞報導指出，英德當地許多居民被困，通過微博等社交平台求助；有網友在微博發帖稱，英紅賓館第一棟602房有兩位老人被困，一位70多歲、一位80多歲，已經兩天沒有吃喝，兩人只能在陽台等待救援。

據報導，兩名老人表示，自己家是一層的平房，洪水發生後已經被淹了，只能跑到朋友家七層賓館躲避，但又沒有吃喝，只能向外求助。

江南村受災嚴重，航拍鏡頭下一間平房只剩下屋頂露出。(取材自南方都市報 )
江南村受災嚴重，航拍鏡頭下一間平房只剩下屋頂露出。(取材自南方都市報 )

21日還有網友發帖幫英德市英城街道岩前新廳村的居民求助，稱水已經淹到二樓，水位還在繼續上漲，住戶打了很多電話，但救援人手不足；據了解，目前該住戶和家人搭上鄰居家的船正在轉移，但村裡仍然有老人沒有轉移。

22日另有網友發帖求助，稱浛洸鎮兩個小孩已兩天沒聯繫上，並且孩子沒有食物和水；報導指出，求助者是孩子的親人，他表示自己在韶關，目前只有兩個小孩單獨在家，求助者父母回到浛洸鎮附近因為水較深也無法進入。據了解，浛洸鎮洪水淹至二樓，全鎮停電，市民將車停高架橋。

民眾爬到屋頂躲避洪水。(取材自微博)
民眾爬到屋頂躲避洪水。(取材自微博)

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