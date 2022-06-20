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繳費5萬 音樂培訓班突清零…小音咖欠費1億 門店全關

中國新聞組／北京20日電
小音咖傳出出現財務危機。（視頻截圖）
小音咖傳出出現財務危機。（視頻截圖）

中國又有大型教育培訓機構出現財務危機。音樂教育機構「小音咖」拖欠學員學費和教師薪水可能約1億元（人民幣，下同，約1500萬美元）。目前其在上海及廣州的門市都已關閉。

綜合證券日報及「財經」雜誌報導，13日，小音咖創始人李艾在官方微信公眾號發布給家長和老師的公開信，坦承資金緊張、運營困難，並制定了「紓困計畫」。

據不完全統計，目前小音咖教師維權群、家長維權群已經超過8個，每個群500人，被拖欠費用少則2萬元（約3000美元），多則10萬元（約1.5萬美元），即使按照每人2萬元計算，小音咖拖欠的學員學費、教師工資可能已超過8000萬元。

小音咖的十幾個校區至今都是大門緊閉，裡頭的設備未搬走。（視頻截圖）
小音咖的十幾個校區至今都是大門緊閉，裡頭的設備未搬走。（視頻截圖）

至於被欠薪的教師，少則幾萬，多則10餘萬，而按照小音咖App（應用程式）上的介紹，該機構宣稱有超過3000名的教師，涉及金額巨大。

小音咖創始人李艾在官方公眾號發出一封「致小音咖家長和老師的一封信」，聲稱公司目前「資金緊張、運營困難」，他同時表示已制定了「紓困計畫」，承諾「盡力保障願意接受復課且新增耗課老師的課酬先以打折的方式支付，剩餘部分分期進行支付」，「參與紓困計畫的老師，針對其歷史未發放的課酬，制定分期支付方案，分批兌付」，同時呼籲家長「暫緩退費」。但這一計畫，無論是老師還是家長都不買帳。

家住上海普陀區的錢女士表示，為孩子在小音咖報名了180節一對一鋼琴課，支付了5萬400元（約7548美元）。在疫情之後，線下一對一課程就暫停。「直到6月1日後，我聯繫到了老師，才知道他們3月開始，就沒拿到工資，老師也維權無門，也沒法上課了」。

錢女士一打聽才發現，小音咖的十幾個校區至今都是大門緊閉狀態，總部辦公室也無人辦公。這幾天，讓大家更加擔憂的是，原本在小音咖App上顯示的剩餘課時，現在全被清零了。

小音咖的十幾個校區至今都是大門緊閉。（視頻截圖）
小音咖的十幾個校區至今都是大門緊閉。（視頻截圖）

紓困 教育 App

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