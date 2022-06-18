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江蘇蘇州警方飯店貼海報 列「打架鬥毆成本」套餐

中國新聞組／北京18日電
江蘇蘇州警方在一飯店內張貼海報，列出了「打架鬥毆成本」套餐。(取材自九派新聞)
江蘇蘇州警方在一飯店內張貼海報，列出了「打架鬥毆成本」套餐。(取材自九派新聞)

唐山在打人事件成為社會焦點，江蘇蘇州警方14日在一飯店內張貼海報給顧客「普法」，列出了「打架鬥毆成本」套餐，引發網友關注。

九派新聞報導，飯店老闆張女士介紹，14日晚上9點多鐘，兩名輔警進店張貼海報，海報顯示一共五個「打架鬥毆成本」套餐。其中基礎套餐包括：當兵政審、重要崗位、企業招工等不通過，還要承擔民事責任費用。而最高成本套餐四則包括：十年以上的有期徒刑、無期徒刑或者死刑，以及相關經濟賠償等。此外，海報右側還配有三幅圖畫，形象展示了打架鬥毆之後，雙方所要面對的結局。除此之外，海報底部還提供了管轄片區派出所的聯繫方式。

「海報上的內容是以開玩笑的口吻給大家解釋打架鬥毆的成本，這種勸架方式感覺能給鬧事的人起到警示作用」。張女士表示，進店的客人看到海報後也覺得這種方式挺好的，顧客的接受度很高。

對此，胥江派出所一工作人員介紹，管理轄區內餐飲飯店較多，所有商戶都進行了海報張貼，旨在進行普法宣傳，減少和抵制暴力打人事件發生。除此之外，警方還加大了夜間巡邏力度，定時定點在轄區治安點內進行巡查管控。

另據紅星新聞報導，四川內江16日傳出多段視頻稱，當地有燒烤店發生打架鬥毆事件。據悉，當天凌晨，此事發生在城區繁華里商業廣場的兩家燒烤店。

當天下午，內江市公安局東興區分局通報稱，鬥毆系爭奪客源引發，雙方不同程度受傷，無生命危險。目前，涉案人員已被控制，案件正在調查處理中。

據報導，在其中一段視頻中，多名男子突然衝向一家燒烤店，用腳將隔欄踢倒，隨後多人扭打在一起。自稱被打一方的燒烤店老闆16日稱，事件因隔壁燒烤店搶生意引發，並致使他受傷，和一名員工肋骨被「打斷」。但另一家燒烤店未能聯繫上。

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