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唐山被毆女「還活著」 已轉普通病房、進出需輪椅

中國新聞組／北京14日電
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）

兩名在唐山燒烤店被打的女子傷勢狀況全網關注。華北理工大學附屬醫院表示，兩名女子均已轉入普通病房，「不在ICU」了。唐山市路北區婦聯前往探視女子，稱現在兩人病情穩定，但進出病房需借助輪椅，婦聯並對外澄清網傳其中一名傷者已死亡的謠言。

封面新聞報導，華北理工大學附屬醫院相關科室工作人員表示，目前兩位被打住院的女性生命體徵平穩。由於涉及到患者隱私，院方不便對外透露救治具體情況，一切情況均以公安官方通報為準。

該院內科樓住院部門口，有工作人員值守。根據醫院規定，病房實行封閉式管理，謝絕一切探視及無關人員進入。此前，由於兩名女子的頭部遭受嚴重暴力毆打，她們還曾在該醫院的口腔科接受治療。

唐山市公安局路北分局10日曾發布通報稱，兩名受傷女子在醫院接受治療，無生命危險，另兩名女子傷情較輕未住院治療。但因女子入院後消息全無，網上傳出「被禁言」、「褲子開了」說法，甚至傳出因為傷勢重而「一人死亡」的消息。由於沒有得到官方證實，令不少民眾對案情是否有隱情抱有質疑。

澎湃新聞報導，唐山市路北區婦聯工作人員12日證實，她們已到醫院進行探望兩名女子。現在兩人病情穩定，情緒也比較穩定，進出病房需借助輪椅，工作人員並未見到兩人家屬。婦聯表示，該案件中，絕對沒有受害者死亡，希望民眾不信謠，不傳謠。

婦聯除了探望慰問，後續還會考慮對兩名傷者進行心理輔導，並根據受害者的要求和需求提供幫助。

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