我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

唐山開放舉報「專線卻不通」 公安局擠滿信訪民眾

中國新聞組／北京14日電
前來唐山市公安局信訪的人排起長隊。(取材自大河報)
前來唐山市公安局信訪的人排起長隊。(取材自大河報)

唐山打人事件曝光後，該市掀起了一波舉報潮，連日有唐山市民實名舉報曾遭黑幫分子滋擾、勒索等情事。為了整治社會治安，唐山市自12日起展開半個月的「雷霆風暴」專項行動。官方公布了四種舉報方式，只是，實際撥打舉報專線卻顯示空號或無法接通。欲舉報的民眾只得親自跑一趟，讓唐山市公安局信訪大廳裡擠滿信訪人員。

大河報報導，唐山市12日宣布，即日起全市展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，打擊整治打架鬥毆、侮辱婦女、敲詐勒索等罪行。

市府13日公布接受舉報的四種方式，包括親自到公安局、電話、電子郵箱及信箱，但獨缺目前多人採用的網上舉報方式。當局解釋，不接受網上舉報是為了保障舉報人的人身安全。

只是，實際撥打「雷霆風暴」專項舉報電話，竟出現「撥打的號碼是空號」訊息，換了多部手機撥打該電話，得到的回應是號碼錯誤、無法接通，或是電話忙線中。向官方反映，得到「多打幾次」的回應。

13日下午，陸續有人到唐山市公安局信訪接待大廳，在不到10米的過道上，有十幾名來信訪的人員。公安局外的樹下或蔭涼處，也站著多名來訪群眾，有的還相互交流一下自己的問題，一名男子說到激動處，還喊了一句稱：「網上公布的電話打不通，沒人接」。13日當晚，官方緊急更新舉報電話。

報導指出，自唐山燒烤店打人事件曝光以後，央視、人民日報等官媒已把矛頭指向地方黑勢力及地方執法效率問題；另一方面，雖然唐山市高調打黑，但有民眾評批說只是「作秀」，也有自媒體發表批評文章稱「我們要的是普遍性法治，不是小概率打黑」。

來源：众报视频

公安 風暴 手機

上一則

唐山黑道家鄉？「菜刀隊」40年前就曾橫行 50人被處決

下一則

三星堆新發現「月光寶盒」 青銅裹絲藏美玉

延伸閱讀

世界晚報／拖入胡同、褲子開 唐山案不只是打人？

世界晚報／拖入胡同、褲子開 唐山案不只是打人？
傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

唐山黑惡勢力第4份實名舉報：斷人肋骨仍逍遙法外

女歌手遭黑團伙囚狗籠毆打 控唐山警吃案、要她刪影片

女歌手遭黑團伙囚狗籠毆打 控唐山警吃案、要她刪影片

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮