唐山開放舉報「專線卻不通」 公安局擠滿信訪民眾

前來唐山市公安局信訪的人排起長隊。(取材自大河報)

唐山打人事件曝光後，該市掀起了一波舉報潮，連日有唐山市民實名舉報曾遭黑幫分子滋擾、勒索等情事。為了整治社會治安，唐山市自12日起展開半個月的「雷霆風暴 」專項行動。官方公布了四種舉報方式，只是，實際撥打舉報專線卻顯示空號或無法接通。欲舉報的民眾只得親自跑一趟，讓唐山市公安 局信訪大廳裡擠滿信訪人員。

大河報報導，唐山市12日宣布，即日起全市展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，打擊整治打架鬥毆、侮辱婦女、敲詐勒索等罪行。

市府13日公布接受舉報的四種方式，包括親自到公安局、電話、電子郵箱及信箱，但獨缺目前多人採用的網上舉報方式。當局解釋，不接受網上舉報是為了保障舉報人的人身安全。

只是，實際撥打「雷霆風暴」專項舉報電話，竟出現「撥打的號碼是空號」訊息，換了多部手機 撥打該電話，得到的回應是號碼錯誤、無法接通，或是電話忙線中。向官方反映，得到「多打幾次」的回應。

13日下午，陸續有人到唐山市公安局信訪接待大廳，在不到10米的過道上，有十幾名來信訪的人員。公安局外的樹下或蔭涼處，也站著多名來訪群眾，有的還相互交流一下自己的問題，一名男子說到激動處，還喊了一句稱：「網上公布的電話打不通，沒人接」。13日當晚，官方緊急更新舉報電話。

報導指出，自唐山燒烤店打人事件曝光以後，央視、人民日報等官媒已把矛頭指向地方黑勢力及地方執法效率問題；另一方面，雖然唐山市高調打黑，但有民眾評批說只是「作秀」，也有自媒體發表批評文章稱「我們要的是普遍性法治，不是小概率打黑」。

來源：众报视频