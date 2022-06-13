唐山懲惡整治治安 開啟半個月「雷霆」行動

警方拘捕唐山燒烤店暴徒毆女案九人，其中三人為江蘇涉黑「天安社」成員。（取材自推特）

河北唐山市自從發生了暴徒毆人案，引起民憤。唐山市12日召開夏季社會治安整治「雷霆風暴 」專項行動動員部署大會，決定從即日起開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，把打擊鋒芒對準民眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動。網友肯定整治，也提醒「別放過了黑勢力團伙和保護傘」。

據河北日報，6月12日下午，唐山市召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，唐山市委、市政府決定，從即日起開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，出重拳，用重典，懲惡務盡，絕不手軟，以雷霆萬鈞之勢盡銳出戰、決戰決勝。

專項行動將全面整治社會治安領域突出問題，堅決依法打擊各類違法犯罪活動，進一步淨化社會治安環境，全力保障人民生命財產安全，切實提高人民群眾安全感、滿意度。整治內容為：打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為。敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易等違法犯罪行為。聚眾賭博、組織容留賣淫、吸毒販毒、盜竊、搶劫、詐騙 、網路犯罪等違法犯罪行為。對違法犯罪進行包庇縱容，失職失責的違紀違法行為。

唐山市委、市政府稱，各縣市區同步展開專項行動，堅持對各類違法犯罪零容忍、露頭就打。堅持發現一起、查處一起、打擊一起、曝光一起，及時回應社會關切。加大線索摸排力度，對所有線索，交由指揮部線索核查組統一甄別研判，對轉化成案的線索，由指揮部打擊整治組統一指揮，嚴格落實異地核查、異地用警、指定管轄等措施，確保整治工作取得實效。

專項行動中，唐山將全面啟動高等級巡控，積極構建全方位、立體化防控體系，不斷強化社會治安形勢預警研判，動態調整警力部署，最大限度把警力擺上街面，最大限度提升巡控力度、反應速度，做到第一時間發現、第一時間處置。